Vélez dice adiós a la Secretaría General del PSRM: "Me voy con la conciencia tranquila"

José Vélez se va "con la conciencia tranquila" Así lo dijo este sábado en su último discurso como secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia durante el 17º Congreso Regional del partido.

"Antepusimos los intereses de la ciudadanía a los nuestros", dijo, asegurando que "el PSRM seguirá estando al lado de la gente y, de manera especial, de los que más lo necesitan".

"Paso a ser un militante más y haré lo que se tiene que hacer: me podré a disposición de Francisco Lucas para lo que necesite", subrayó. Dirigiéndose a él, añadió: "No se me caen los anillos por pegar carteles. Ahí queda dicho. Lo he hecho y lo seguiré haciendo. Por encima de todo están los valores que nos unen y debemos asumir la responsabilidad que nos corresponde".

Vélez manifestó que no tiene dudas de que el nuevo secretario general, que ganó en primarias a Diego Conesa, lo hará bien: "Lo que haces, lo haces de corazón. Tu proyecto va a funcionar y volveremos a ganar las elecciones".

El líder saliente también tuvo tiempo de hacer examen de conciencia. "Seguro que hemos cometido muchos errores", indicó, añadiendo que él fue "el responsable", por lo que pidió disculpas: "Os aseguro que mi intención nunca fue haceros daño".

Durante la lectura de gestión de informes autonómicos, Vélez hizo referencia al "difícil contexto político nacional y regional" al que tuvo que hacer frente durante su mandato y que tendrá que encarar su sucesor, debido a la "confrontación constante de la derecha y la extrema derecha contra el Gobierno de España". Entre otros motivos, criticó al PP y a Vox por recurrir "a la politización de la justicia y judicialización de la política".

Cabe destacar que él ha sido, defiende, una de las víctimas de estas estrategias políticas y, de hecho, la previsible apertura de juicio oral próximamente por un caso de cuando él era alcalde de Calasparra le obligó a dar un paso a un lado en las primarias de este congreso. "Se han hecho mil interpretaciones. La respuesta es sencilla: creí que era lo mejor para el partido. Es importante interpretar el momento. Lo hice para favorecer mayor unidad y apertura de nueva etapa y estoy convencido de que tomé la decisión correcta", explicó.

Vélez deja un partido más débil que como lo encontró y él mismo reconoció que en las pasadas elecciones no consiguió su objetivo. Lo achacó al "ciclo electoral", ya que la política nacional "invadió todos los espacios" en 2023 y "la desaparición de Ciudadanos benefició al PP". Además, agregó que, "en 2019, el voto de la derecha se dividió", lo que facilitó la victoria del PSOE.

Miras, brazo ejecutor de las políticas reaccionarias

Vélez aprovechó para valorar la gestión del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, quien considera que "siempre ha priorizado sus intereses personales a los de la ciudadanía" y, como prueba de ello, lamentó el "silencio" del PP ante las propuestas que recibían del PSOE.

"López Miras es el brazo ejecutor de las políticas reaccionarias de la derecha", añadió, puesto que "Vox le exige recortar derechos de los colectivos más vulnerables". "Para ellos, la política son votos; para nosotros, mejorar la vida de la gente", remarcó.

También criticó la postura del Gobierno autonómico contraria a la condonación de la deuda, explicando que el Gobierno de España "amplía en 118 millones de euros la quita que pedía el Gobierno" y casi mil millones más que el fondo de nivelación transitorio que reclamó López Miras.