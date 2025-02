Vox pasa al ataque contra el Gobierno regional por su postura ante la quita de deuda: "Van a coger el dinero"

El Gobierno vuelve a quedarse solo, ahora por su manera de proceder el pasado miércoles en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que se iba a hablar de la condonación de la deuda a las comunidades autónomas. Todas las comunidades del PP, incluida la Región, abandonaron el encuentro. Sobre esta cuestión preguntó en la sesión de control de este viernes el portavoz adjunto de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, quien aseguró que el Gobierno regional "va a coger el dinero" e, incluso, "lo está deseando".

"Qué fácil hubiera sido no presentarse en el CPFF pero no habría habido cuórum y no habría salido adelante la medida. En el momento de la votación se salieron y se aprobó", explicó el diputado.

Efectivamente, la condonación de la deuda a las comunidades salió adelante igualmente con el voto del Gobierno (que ostenta el 50% del peso) y de los de los representantes de Cataluña, Castilla-La Mancha y Asturias, donde gobierna el PSOE. El hecho de que los consejeros del PP sí hayan estado al principio de la reunión permitió que hubiera cuórum suficiente para que se constituyera el CPFF y para que la votación fuera válida. Para el Gobierno central —y para Vox—, este elemento es un dato más que confirma que, en el fondo, el PP no ha querido tumbar la quita.

Para Martínez Alpañez, el Gobierno del PP que fue "valiente": "Cuando tenían que quedarse sentados, salieron corriendo". Desde el Grupo Parlamentario Vox consideran que el consejero Marín debía haberse mantenido en la reunión para negociar condiciones más ventajosas de esa quita de deuda para las comunidades infrafinanciadas, entre las que se encuentra la Región de Murcia.

Su intervención provocó aplausos hasta del portavoz socialista, algo que el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, utilizó para reflejar la unión de los de Abascal con el PSOE. "Ha tenido que salir del PP para que le aplauda hasta el señor Vélez", indicó, asegurando que si se salió del CPFF fue por "dignidad del 1,6 millones de ciudadanos de la Región de Murcia cansados de ser ninguneados".

En su opinión, el Gobierno de España quiso tratar a los murcianos "como ciudadanos no de segunda, sino de tercera" y recordó la valoración de este asunto de Federa, que cree que la propuesta del Ministerio de Hacienda "favorece a Catalunya y perjudica a Valencia, Murcia y Andalucía". Además, también tiró de la Airef, que dice que "este ahorro no genera un mayor margen de gasto en políticas públicas".

Desde el Gobierno regional insisten en que van a exigir la "reforma urgente" del Sistema de Financiación Autonómica y un fondo de liquidez antes de hablar de "otras cuestiones".

El cara a cara provocó que diputados de los grandes partidos alzaran la voz en varios momentos, obligando a la presidenta de la Cámara, Visitación Martínez, a parar la sesión unos segundos.