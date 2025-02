Conchita Ruiz, blanco de toda la oposición por el colectivo LGTBI y la inmigración

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, fue blanco este viernes de buena parte de las preguntas de la oposición durante la sesión de control al Gobierno a cuenta de dos colectivos que se encuentran en la diana del Grupo Parlamentario Vox y que los usa como moneda de cambio a la hora de negociar los presupuestos.

La diputada Virginia Martínez, de Vox, se interesó por la aceptación del reparto de inmigrantes ilegales en la Región de Murcia, acusando al Ejecutivo murciano de moverse por "informes de interés de voto". La parlamentaria vinculó migración y delincuencia al señalar que se han "duplicado en España las agresiones sexuales a niñas" desde que llegó al poder el Gobierno de Pedro Sánchez. "Si importas Tercer Mundo, lo que obtienes es Tercer Mundo", subrayó, al tiempo que acusaba al equipo de Gobierno de ser "igual de culpables que el PSOE de cada machetazo, violación, asalto y robo" que se realice en la Región.

"Si importas Tercer Mundo, lo que obtienes es Tercer Mundo" Virginia Martínez — Diputada Vox

Además, aprovechó para recordar a la consejera que no apoyarán las cuentas regionales si permiten que lleguen a la Región más niños adolescentes migrantes sin sus padres.

La consejera aseguró que "la Región de Murcia no va a aceptar la distribución de más menores", si bien indicó que así será "no por voluntad política, sino porque sus recursos están sobrepasados".

"La Región de Murcia no va a aceptar la distribución de más menores, no por voluntad política, sino porque sus recursos están sobrepasados" Conchita Ruiz — Consejera de Política Social, Familias e Igualdad

Echó en cara a Vox que "solo se acuerden y se recreen en los 16 menores" que llegaron desde Canarias el pasado mes de julio, cuando a la Región, que es "puerta de entrada" de la inmigración por su ubicación, han llegado en lo que va de año "más de 500 menores", proviniendo 200 de distintas comunidades.

De esta manera, Ruiz instó a Vox a apoyar sus reivindicaciones contra el Ejecutivo de la nación. "Tenemos, ustedes y nosotros, que criticar al Gobierno de Pedro Sánchez", le dijo a la diputada de Vox, puesto que es el que "plantea reformas legislativas para imponer los traslados forzosos".

Diversidad sexual

Por su parte, la diputada regional de Podemos María Marín le preguntó por las partidas específicas para el colectivo LGTBIQA+ en los próximos presupuestos regionales. En su intervención, la portavoz recordó que los representantes de Vox han dicho que no aprobarán los presupuestos si no se eliminan los fondos de políticas de género y LGTBI.

En este sentido, la portavoz morada afirmó, sin embargo, que "Vox no está pidiendo nada", ya que el año pasado no hubo partidas específicas para el colectivo. "La realidad es que nunca ha habido ninguna partida destinada expresamente a la diversidad sexual en los presupuestos", afirmó Marín, que pidió a la consejera que "atienda las necesidades de las personas LGTBI" en las próximas cuentas reforzando los 'checkpoints', financiando un festival de cine LGTBI o fomentando el turismo de esta comunidad.

La consejera asegura que las partidas de Política Social estarán "centradas en las personas", "protegerán a la población más vulnerable" y promoverá, la "igualdad real y efectiva"

Conchita Ruiz se excusó, afirmando que el presupuesto aún está en "fase de borrador", aunque sí que dijo que este estará "centrado en las personas", "protegerá a la población más vulnerable" y promoverá la "igualdad real y efectiva".

"Este gobierno va a seguir trabajando por la igualdad de oportunidades y de trato", remarcó, para después hacer referencia a las "amenazas a la igualdad" y los "ataques al feminismo", como el del "fundador de su partido", Juan Carlos Monedero. "Vengo a preguntarle por el colectivo LGTBI", le recordó la diputada aunque no contaba con el turno de la palabra.

De izda. a dcha., José Vélez, Carmina Fernández y Miguel Ortega. / Iván J. Urquízar

El diputado Miguel Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista, recordó a la consejera que el Partido Popular lleva "9 años incumpliendo" la Ley de Igualdad LGTBI y e hizo mención al pleno del pasado martes en el que la Cámara debatió una moción contra las políticas 'woke'. "Los socios preferentes del PP presentaron una moción para derogar esta ley para acabar con la protección de un colectivo históricamente discriminado y el Partido Popular no la apoyó, pero tampoco apoyó la enmienda del PSOE que instaba a que el Gobierno regional cumpliera la ley", declaró.

"Una ley no se deroga con una moción, es necesario sustituirla por otra o no aplicarla, como está haciendo el Gobierno regional con la Ley LGTBI de la Región" Miguel Ortega — Diputado PSRM

"Una ley no se deroga con una moción. Para derogarla, es necesario sustituirla por otra o, simplemente, puede no aplicarse, como está haciendo el Gobierno regional con la Ley LGTBI de la Región", insistió el parlamentario socialista. Al respecto, afirmó que el Observatorio Regional contra la Discriminación lleva sin convocarse cuatro años, el Plan Educativo en Diversidad no existe, los protocolos sanitarios para las personas trans "ni están ni se les espera" y "no se puede sancionar a quien incumple la ley porque el procedimiento sancionador son los padres".

La consejera manifestó que la normativa de 2016 "nació con la pretensión de eliminar todo tipo de discriminación", algo que también forma parte de los objetivos de su gobierno. "Defendemos y promovemos eso. Decir que no se cumplen los objetivos es su opinión", concluyó.