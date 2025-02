La Región de Murcia abandona la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera: "No vamos a participar de ningún teatrillo"

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, se levantó de la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocada por el Ministerio de María Jesús Montero junto al resto de representantes de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para "no participar de ningún teatrillo", en referencia a la condonación de la deuda a las comunidades autónomas pactada previamente con los independentistas catalanes.

Lo avisó antes de entrar: "No vamos a participar en ningún proceso de blanqueamiento de un acuerdo que ya está perfeccionado de antemano si no se habla antes de la reforma del sistema de financiación autonómica. Los ciudadanos de la región de Murcia no pueden ser ciudadanos de segunda, como son para el gobierno de Sánchez".

Marín denunció que el actual modelo "detrae a la Región de Murcia, respecto a la comunidad autónoma mejor financiada, más de 1.300 millones de euros anuales y 600 millones de euros respecto a la media nacional".

"Cuando se hable de financiación autonómica, estaremos dispuestos a hablar de cuántos temas sean necesarios", insistió. Mientras este proceso no se lleve a cabo, "es urgente que se articule un fondo de nivelación que al menos iguale a la Región de Murcia al resto de comunidades", añadió.

El consejero murciano aprovechó para poner encima de la mesa otras peticiones que son "imprescindibles" para su Gobierno, como el mecanismo del Extra FLA, que sirven para compensar el déficit de aquellas comunidades infrafinanciadas, o la actualización de las entregas a cuenta, que en el caso de la Región de Murcia "detraen más de 650 millones de euros en este presupuesto".

La condonación de la deuda a las comunidades, que perjudica a la Región de Murcia, según Fedea, saldrá adelante solo con el voto del Gobierno y la Generalitat, aunque el resultado de la votación, no es decisorio sino consultivo. Tras este paso, la condonación deberá articularse mediante un proyecto de ley orgánica y contar con el visto bueno del Congreso. Finalmente, se convocará a las comunidades autónomas comisiones mixtas donde deberán decidir si firmar o no un "convenio" para beneficiarse. Se deberán posicionar así de forma individualizada.