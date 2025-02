López Miras: "La quita solo ahorraría 37 millones cuando la Región recibe 650 por debajo de la media"

Murcia rechazará hoy la quita de la deuda que ha propuesto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, que acudirá este miércoles al Consejo de Política Fiscal y Financiera, votará en contra de la condonación de los 3.318 millones que Hacienda se propone perdonar a la Comunidad Autónoma, que al acabar el mes de septiembre de 2024 debía cerca de 13.000 millones de euros. El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, calcula que la quita ahorraría 37 millones en intereses, pero se queja de que no compensan los 650 que Murcia ingresa de menos en comparación con la media de las comunidades y los 1.200 que pierde en relación a la mejor financiada.

El Presupuesto de la Comunidad Autónoma contemplaba en 2024 una partida de casi 200 millones para el pago de intereses y 1.376,5 millones destinados a devolver el dinero prestado. En total, la deuda costaba unos 3,7 millones al día. La factura financiera de 2025 aún no se ha dado a conocer, dado que la Comunidad no tiene Presupuestos.

La primera reacción del Ejecutivo regional al conocerse el reparto de los 83.000 millones que el Gobierno central se propone perdonar a las comunidades autónomas fue decir que la propuesta «era una ofensa» y «un nuevo trato de privilegio» hacia Cataluña.

López Miras se quejaba ayer de que la Región verá reducida la deuda autonómica en un 27%, mientras que «a Andalucía se le quita un 47%» y a Galicia, Asturias y Castilla-la Mancha se le perdona más de un 30%.

Critica que «a todas las comunidades autónomas se les quita más deuda que a la Región de Murcia», que debe en torno a 13.000 millones y alcanza los 1.891 euros por habitante.

«Y si cayéramos en la trampa del trilero Pedro Sánchez y aceptásemos esa condonación de la deuda que ha pactado con los separatistas catalanes, al día siguiente los ciudadanos de la Región de Murcia seguirían recibiendo del Gobierno de España cada año entre 650 millones de euros y 1.200 millones de euros menos para pagar nuestra sanidad, nuestra educación y nuestras políticas sociales», se lamentó.

Sostiene que la condonación de la deuda «es una trampa de trilero». El presidente defiende que la condonación «es mentira» porque lo que suponen los intereses de la quita de la deuda «son en torno a los 37 millones de euros».

«¿Pero esto qué es? ¿Siempre perjudicar a los mismos?», se preguntó López Miras, quien mostró su rechazo a la oferta de condonación asegurando que no puede aceptarla porque supone «discriminar a los ciudadanos de la Región de Murcia y tratarnos como españoles ya no de segunda, sino de tercera».

El jefe del Ejecutivo murciano reiteró que la condonación es una concesión a los independentistas catalanes y se quejó que fue el líder de ERC, Oriol Junqueras, quien había anunciado el lunes «para toda España esa condonación de la deuda», que «es un acuerdo, en realidad, entre el Partido Socialista y los separatistas catalanes para que Pedro Sánchez siga en el Gobierno».

Por su parte, la ministra de Hacienda ha contestado a las comunidades que se han mostrado contrarias, como Murcia, advirtiendo de que la quita no es obligatoria. «Evidentemente esto es voluntario. Si alguien no quiere que se le condone su deuda que no se preocupe. Es difícil de explicar, desde luego», respondía la titular de Hacienda.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, preguntaba ayer al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, si «está por condonar la deuda o condenar a los ciudadanos», ante el rechazo de las comunidades gobernadas por el PP a la quita de 83.000 millones de deuda, y los populares insisten en considerar la oferta como «una trampa», informa EFE.