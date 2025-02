José Pérez de las Bacas y Vacas: "La propia administración podría estar vulnerando la conciliación laboral"

El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de la Región de Murcia se ha consolidado como un pilar fundamental en la relación entre los ciudadanos y la Administración. Su presidente, José D. Pérez de las Bacas y Vacas, detalla los avances en digitalización, los retos del sector y la importancia de una gestión eficiente y accesible para todos. Desde la lucha contra el intrusismo profesional hasta la regulación de los horarios de notificaciones electrónicas, el Colegio sigue apostando por la modernización y la defensa de los intereses de ciudadanos y empresas.

Recuérdenos cuales son las funciones de un gestor y la labor del Colegio de Gestores.

En términos generales el asesoramiento integral en todas las parcelas en las que el ciudadano se relaciona con la administración, así como la realización y presentación de cualquier trámite. Igualmente, también estamos para colaborar con la administración y ofrecerles herramientas digitales y soluciones en aquellos procedimientos necesarios que ayuden al ciudadano, de hecho eso es lo que llevamos haciendo durante años, trabajar estrechamente con la administración para ahorrar tiempo y molestias con garantía de cumplimiento legal.

A su vez nuestro Colegio actúa como respaldo para el colegiado y garantía para el ciudadano, somos una corporación de derecho público que vela por el buen ejercicio de la profesión a través de un código deontológico de obligado cumplimiento por sus colegiados. El seguro de responsabilidad civil que el gestor suscribe con el Colegio también es una garantía frente a cualquier incidencia en el ejercicio de su profesión.

Por último añadir que el Colegio hace una importante labor de lucha contra el intrusismo por parte de personas que se hacen pasar por gestores administrativos cuando en verdad no lo son, es un problema que ha existido siempre y contra el que luchamos y tenemos que seguir luchando para preservar la eficacia, garantia y buen hacer de nuestra profesión. El Colegio a través de su colaboración con el GIAT de la Guardia Civil lucha tenazmente, en materia de Tráfico, contra la posible falsificación de comunicación y otras irregularidades legales.

¿Qué podría destacar del trabajo del pasado año 2024?

Este ha sido un año de dar un paso más en la digitalización de trámites de forma telemática y de intentar que la administración cumpla de manera correcta con el ciudadano. En este sentido destacar la tramitación de las matriculaciones de vehículos que vienen del extranjero de forma telemática, e igualmente continuamos con los canjes de Marruecos y Colombia, y que posiblemente ampliaremos a otros países en el año 2025, al igual que esperamos que al final de este año todos los trámites posibles de la DGT los hagamos telemáticamente. Prueba de este empeño es que desde ayer ya obtenemos telemáticamente los permisos de placas rojas para nuestros concesionarios, compraventas y particulares y los permisos se imprimen en los servicios centralizados del Colegio.

Diez cosas que un gestor administrativo podría hacer por ti Encargarse de todas tus obligaciones fiscales. Cualquier gestión ante la Jefatura Provincial de Tráfico. Tramitar tu nacionalidad española o tu permiso de residencia. Realizar los trámites que necesite tu embarcación en Marina mercante. Registrar tu bicicleta ante un posible robo con el sistema de Biciregistro. Asesoramiento integral en materia laboral, sobre los contratos de trabajo de los empleados de tu empresa así como las altas y bajas en la seguridad social. Tramitación de ayudas, subvenciones, prestaciones o pensiones. Emisión de certificados digitales. Tramitación online con agricultura Y otro largo etcétera ante cualquier Administración, ya sea local, regional o estatal.

¿Qué lleváis entre manos en estos momentos?

Desde hace año y medio, estamos en pruebas, y esto es una exclusiva, para que la tramitación de los impuestos de transmisiones patrimoniales se hagan a través de nuestra plataforma de tramitación telemática, lo cual agilizará mucho nuestra forma de comunicación con la Jefatura Provincial de tráfico de Murcia.

¿En qué aspecto queréis seguir insistiendo?

También hemos insistido mucho, y seguiremos haciéndolo, en la aplicación de la Ley de colaboración social . Esta ha sido creada por parte de nuestro Consejo General y desde nuestro Colegio la hemos remitido al presidente de nuestra CC AA, a nuestros consejeros y a todos los portavoces de los grupos parlamentarios de Murcia. Sería parte de la solución que nuestros ciudadanos necesitan a los problemas que encuentran con la tramitación administrativa. Dicha ley ya ha sido recogida en la Comunidad de Cantabria y Comunidad Valenciana para su tramitación en sus respectivas Asambleas Regionales. Por favor hagan lo mismo aquí. Parte de su articulado, en el caso de que los políticos de nuestra Región tengan a bien incluirlos en la Ley de Simplificación administrativa, nos permitiría, a través de un certificado de revisión colegial, agilizar los trámites en parcelas tan diversas como ayudas y subvenciones de jóvenes y mayores, tramitación agronómica y cualquier otra en la que el ciudadano tenga que solicitar algún trámite a nuestra Administración regional y/o municipal.

Reunión de la Junta de Gobierno en pleno del Colegio de Gestores. / L. O.

¿Cómo ha comenzado el año para los gestores y que está por venir?

Sin duda, nuestra noticia de más actualidad es la que encabeza nuestro Consejo General con la campaña de change.org para regular los horarios de emisión de notificaciones electrónicas por parte de la Administración. La idea que se persigue es crear un horario de emisión de notificaciones de lunes a viernes, entre las 8.00 y las 18.00 horas. De esa forma se acabaría el poder recibirlas en horarios intempestivos que incluyen fines de semana o festivos. Esta iniciativa está siendo apoyada por otros muchos colectivos, asociaciones y profesionales que también se ven afectados como CEOE, CEPYME, CEIM y ATA. Opinamos que si la Ley 39/1999 de 5 de noviembre y el artículo 34.8 del Estatuto del Trabajador aboga por la conciliación familiar y así lo reconoce adoptando horarios, con la distribución de la jornada y los acercamientos geográficos, no entendemos porque los ciudadanos y los profesionales que tenemos sus certificados digitales como apoderados, tenemos que soportar cualquier dia ya cualquier hora notificaciones de la administración. Me pregunto, ¿Tenemos los autónomos derecho a la conciliación familiar o solo los trabajadores a cuenta ajena?, ¿No podrían programarse en horarios de trabajo? . Pongo el ejemplo de uno de mis clientes que me llamó porque había recibido una notificación el día 31 a las 11:45 y no creo que hubiese un funcionario a esa hora esperando a darle al botón para enviarlo, digo yo que estaría programado, ¿Alguien me puede explicar el porqué de esos horarios de programación?

¿Y a nivel nacional?

También a nivel nacional, seguimos trabajando en la firma de un Convenio con la Dirección General de Marina Mercante que permitirá la expedición de un justificante profesional válido para poder navegar desde el minuto cero, en aquellos trámites de cambio de titularidad de embarcaciones de recreo. Con ello se conseguirá desatascar las capitanías de puerto absolutamente colapsadas a fecha de hoy.

¿Cuál es la línea de trabajo del Colegio de Gestores?

Como les decía anteriormente algunos de nuestros proyectos siguen una progresión en el tiempo, porque seguiremos instando a la administración para que se adapte a la ley de simplificación administrativa así como trabajaremos por el aumento del número de trámites que podemos hacer desde nuestro Colegio de forma telemática para agilidad del gestor y del ciudadano. De hecho en los próximos días comenzaremos a tramitar las placas rojas, aquellas que concesionarios y compraventas necesitan para probar los vehículos. Creemos que la reforma del reglamento de extranjería que modifica requisitos y tipos de permisos de estancia, residencia y visados, también van a marcar mucho nuestra línea de trabajo. A día de hoy son muchos los gestores que se están abriendo a realizar todo este tipo de trámites como puede ser los canjes que ya hemos mencionado anteriormente, la convalidación de sus estudios, tramitar su permiso de residencia, asilos, o tramitar la obtención de su nacionalidad.

¿Qué opina de la subida del SMI?

De rabiosa actualidad está también la subida del salario mínimo interprofesional, la cual en verdad implica o esconde una subida de impuestos a los negocios, de tal forma que algunos trabajadores verán por primera vez que en sus nóminas aparecen retenciones por el impuesto del IRPF. Esa subida del salario mínimo que será aproximadamente de unos 700 euros anuales, en un buen número de casos, los trabajadores percibirán solo 400 euros. A esto habría que añadir que todos los medios de comunicación tan sólo hablan de la subida en cuanto a la percepción salarial del trabajador, olvidándose del coste del incremento en seguros sociales para la empresa. Por otro lado, en cuanto a la reducción del horario de trabajo semanal, mi opinión es que estamos llegando a un punto por el que se paga por no trabajar, abogo por dicha reducción y por la conciliación familiar, pero no porque dicho importe de esas tres horas y media lo tenga que pagar el empresario ni su consiguiente cuantía de seguridad social, páguelo usted. Creo se legisla para grandes empresas, no para la pequeña y mediana.

¿Cree que al ciudadano se le atiende correctamente por parte de la administración?

Depende que administración y en dónde. Solamente tengo claras dos cosas: la primera que usted administración tiene que atenderme, presencial, telefónica o telemáticamente y no solo atenderme, sino resolver mi problema. Y la segunda, salvando criterios de eficacia del teletrabajo, fue algo necesario en la época de la pandemia pero en verdad no sabemos el porque de haberlo mantenido, y si no porque no se puso en marcha hace 15 años. Sintetizando, no se ha recuperado la presencialidad y eso sumado a la insuficiencias de cita previa han generado una falta de sensibilidad hacia el ciudadano que además no tiene en cuenta la brecha digital, la edad de la población, ni origen extranjero o dificultades idiomáticas de los ciudadanos. Tenga usted en cuenta que la labor profesional de los gestores administrativos tiene otra vertiente muy vinculada a esta que es la personal de atención y defensa al cliente, en muchos casos a pesar de todo el empeño que ponen nuestros profesionales es imposible llevar a cabo la gestión por la imposibilidad de acceder a la administración, dígase citas previas, dígase exceso de tiempo en la resolución de expedientes y un largo etcétera.

Usted es un fiel defensor del «no al ‘do it yourself’; no al teletrabajo, si a la presencialidad en la administración, si a la ley de colaboración social», y así lo ha reflejado en más de una ocasión.

Los ciudadanos españoles no pueden estar bajo esta dictadura tan de moda del ‘do it yourself’ (hazlo tú mismo), bajo la cual les dicen sáquese usted cita previa, u obtenga usted un certificado digital pues de lo contrario no puedo atenderles. Y aquí viene lo bueno, señores de la administración, un médico, una persona que trabaja en un taller no tiene porqué saber los complejísimos trámites administrativos para jubilarse, ni encontrase en la situación de indefensión que están dejando a gran parte de la ciudadanía española, gente mayor, analfabeta o simplemente analógica, y lo peor es que lo sufragan ellos, es decir, esto es como si me voy al Restaurante Salzillo a comer y su propietaria Pilar me dice: «Sami que quieres comer», yo le pido un cocido y me dice: «Sin problema, pasa a la cocina y háztelo y después pasa por caja». Legislen ustedes para los colaboradores sociales, no para los ciudadanos, aunque el fin último por supuesto es el bienestar de nuestra población.

¿Qué mensaje final le gustaría lanzar a los ciudadanos?

Me gustaría concluir diciendo que por tanto el futuro de la Administración pasa por la colaboración público-privada o el trámite telemático de lo contrario la digitalización de la Administración es totalmente imposible, da igual la parcela de la actividad, si los colegios profesionales que nos dedicamos a la tramitación no existiéramos, se necesitan millones de funcionarios para hacer nuestra labor. Por nuestra parte, creo firmemente que estamos en el mejor momento de nuestra profesión. Creo que la implantación y consolidación de las plataformas de tramitación digitales y nuestra capacidad de adaptación, van a permitir que lo mejor este por llegar. Hay mucho más futuro del que jamás pudimos imaginar, la expansión de nuestra profesión, tanto en Bruselas como en Cuba, darán sus frutos, porque allí nuestra profesión llega a ser ejercida hasta por 8 profesiones distintas.

Más sobre el Colegio de Gestores Administrativos de la Región de Murcia

Web: https://www.gestoresmurcia.com/

Dirección: Calle Vinader, número 6, Entresuelo. Murcia, 30004

E-mail: colegio@gestoresmurcia.com

Teléfono: 968 21 99 33