El juez Manuel Luna Carbonell se postula para presidir el TSJ de la Región

El juez Manuel Luna Carbonell, que en octubre de hace dos años era nombrado secretario general del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por acuerdo del pleno del órgano de gobierno de los jueces, aspira ahora a ser presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, confirman fuentes judiciales.

Luna Carbonell fue durante varios años juez de Primera Instancia e Instrucción en Molina de Segura y después fue nombrado para un juzgado de lo Contencioso de Elche (Alicante).

En septiembre de 2022 fue destinado al juzgado de lo Contencioso Nº 2 de Murcia, aunque no llegó a tomar posesión de la plaza al encontrarse ya entonces en situación de servicios especiales por ejercer como letrado del propio CGPJ.

Pueden haber más

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba este mes que el Poder Judicial había convocado la provisión de la plaza de presidente del TSJ de Murcia, la cual ocupa Miguel Pasqual del Riquelme, el cual ya anunció que no tenía intención de seguir en el cargo y no se presentaría para revalidarlo.

El BOE lo sacó en su número del 4 de febrero. «Las solicitudes para la participación en el concurso se presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente concurso en el Boletín Oficial», apuntaba entonces.

Dado que días naturales son todos los que componen un año (independientemente de que ese día sea fin de semana, día de diario o festivo), este mismo martes, 25 de febrero, acaba el plazo para presentarse. Lo cual no significa que no haya más jueces aspirantes que hayan dado un paso al frente, pero cuyas candidaturas no se hayan hecho públicas todavía.

Presentar méritos

Las bases que salieron en el BOE detallan que podrán tomar parte en la convocatoria las personas pertenecientes a la Carrera Judicial con la categoría de magistrado o magistrada en situación administrativa de servicio activo o de servicios especiales que, a fecha de la publicación de la convocatoria, hayan prestado diez años de servicios en la categoría y lleven, al menos, quince años perteneciendo a la Carrera Judicial. Los solicitantes han de mandar una relación detallada de sus méritos para ocupar la plaza.

«A la solicitud se acompañará un programa de actuación descriptivo de las principales iniciativas encaminadas a la más eficaz y eficiente organización y funcionamiento del órgano judicial en todas sus dimensiones, entre ellas propuestas de mejora de los datos o indicadores del órgano a cuya presidencia aspiren», detalló el documento.

Larrosa o Ballesteros

Por otro lado, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial se reúne otra vez este miércoles, 26 de febrer. Ya en su anterior reunión, en el orden del día estaba la ‘propuesta de la Comisión de Calificación relativa a la de provisión de la Presidencia de la Audiencia Provincial de Murcia, por expiración del mandato del anteriormente nombrado’. Sin embargo, hace dos semanas también iba y finalmente no se abordó.

Hay dos candidatos, Miguel Ángel Larrosa Amante y Beatriz Ballesteros. El primero es el actual presidente (tomó posesión del cargo en mayo de 2016) y espera repetir, mientras que la magistrada aspirante fue consejera del Ejecutivo de Fernando López Miras, y aspira a ser la primera mujer que ocupe este puesto.