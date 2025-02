El diputado Víctor Egío denuncia amenazas de muerte a él y su familia por su comentario sobre el "tiro al fachón"

El diputado de Podemos Víctor Egío comunicó este lunes que ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional por la decena de amenazas de muerte contra él y su familia recibidas en redes sociales tras su comentario sobre el "tiro al fachón" con el que respondió a la moción de Vox en una comisión de la Asamblea Regional para recuperar la actividad cinegética del tiro al pichón.

"Hoy he denunciado en comisaría decenas de amenazas de muerte. Muy explícitas. Contra mí y contra mi familia, niños incluidos", escribió el político murciano en su perfil de 'X'. Junto al mensaje compartió los pantallazos con algunos de los escritos intimidatorios que ha recibido, en los que se puede leer: "Si hace falta voy de Toledo a Murcia y vas a desear no tener familia porque van a ser los primeros que paguen tus actos de puto inútil de mierda" o "yo que tú... deberías ir mirando siempre para atrás".

En la misma línea, ha recibido comentarios que decían "imagínate que viene alguien y te mete un tiro en la nuca delante de tu hija" o "voy a practicar lo que predicas tú, será tiro al perro flauta", entre otros.

El diputado aseguró no tener miedo antes las amenazas: "No podemos permitirnos el miedo porque al fascismo se le para de frente, denunciando siempre y no callando nunca".

"Sé que en las cabezas de algunos una broma manipulada y sacada de contexto justifica cualquier salvajada", lamentó Egío. En concreto, se refirió a la broma que hizo en la Asamblea el pasado 13 de febrero cuando habló de "una nueva modalidad deportiva" que "consiste en tirar a un diputado de Vox desde una colina en parapente mientras estos grandes deportistas practican su puntería". Luego matizó sus palabras diciendo que se haría el "tiro al fachón con bolas de paintball" y subrayó que, "en ningún caso" va a defender la "crueldad con ningún ser vivo".

Sobre los usuarios que le han amenazado, Egío señaló que "en su concepto de libertad de expresión entra el odio contra los inmigrantes, contra los pobres, contra las personas LGTBIQ. En eso ellos van muy en serio, pero que a nadie se le ocurra hacer un chiste de fachas".

Asamblea Regional

Vox llevará el "tiro al fachón" a los juzgados

Vox anunció que acudiría a los juzgados por la "incitación a la violencia" de Egío y la semana pasada la Junta de Portavoces ordenó para este lunes la Comisión del Estatuto de la Diputada o Diputado y de la Actividad Política, cuyas deliberaciones son secretas y se celebra, por tanto, a puerta cerrada.

No obstante, previsiblemente, Vox esté siguiendo el mismo camino que el año pasado, cuando instó a la Cámara a tomar medidas sancionadoras contra el mismo diputado por negarse a abandonar el hemiciclo, como le ordenó la presidenta de la Asamblea, tras protestar por la acusación de Vox de haberse ausentado de la Asamblea durante meses, a pesar de que el parlamentario se encontraba de baja por paternidad

Entonces, los de Abascal convocaron esta Comisión del Diputado, en la que se pidió un informe jurídico que, posteriormente, fue elevado a la Mesa de la Asamblea, con potestad para pedir una sanción si así lo considera. En aquella ocasión, sí lo creyó conveniente y el Pleno votó a favor de expulsar a Egío durante un mes.