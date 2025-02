"Las plantas de biometano no van a impactar en el día a día de los vecinos"

La Región es un destino atractivo para el sector del biometano por la fuerza de su sector ganadero y agroalimentario. En Sedigas han estimado que se podrían llegar a desarrollar aquí hasta 40 plantas. «Eso no significa que se vayan a hacer las 40, pero nos da una idea del potencial» que tiene la Región, apunta el director de Comunicación de Sedigas,JulioCésar Gutiérrez.

En cuanto a los que dicen que la capacidad de gestión de las plantas supera la producción de residuos en la Región y por tanto parecen destinadas a la importación, Gutiérrez responde que eso «no tiene ningún sentido; trasladar esos residuos tendría un coste logístico inviable, hablamos en realidad de proyectos de proximidad».

¿A qué responde el llamado ‘boom’ del biogás?

La producción de gases renovables está alineada con la iniciativa REPowerEU para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de CO2, además de contribuir a la consecución de varios de los ODS de la Agenda 2030. También el Gobierno de España (en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima-PNIEC) otorgan un papel destacado al biometano para lograr los objetivos de reducción de emisiones, promover la economía circular, y aumentar nuestra soberanía energética con un recurso autóctono, limitando así la necesidad de importar recursos energéticos del exterior. España tiene una grandísima oportunidad.Si fuéramos capaces de poner en marcha los proyectos que hemos analizado España podría reducir en un 50% la demanda de gas natural que utiliza y que tiene que importar.

¿Les ha sorprendido el rechazo social que despiertan estas instalaciones?

Se ha producido lo que conocimos como efecto NIMBY (por la siglas en inglés de ‘Not In My Backyard’, en español: no en mi patio trasero), que es un fenómeno social en el que las comunidades rechazan la instalación de determinadas infraestructuras o proyectos cerca de sus lugares de residencia, aunque reconozcan su utilidad o necesidad a nivel general. Este rechazo suele estar motivado por preocupaciones sobre impactos ambientales, sociales o económicos. En el ámbito energético, este efecto se manifiesta en la oposición a plantas de biogás-biometano, líneas de alta tensión, parques eólicos, parques fotovoltaicos, entre otros. Si bien estos proyectos son esenciales para la transición energética y la seguridad de suministro, su desarrollo puede verse obstaculizado por cierta resistencia local.

Los vecinos reclaman que no se construyan estas plantas cerca de sus casas, les preocupa, entre otras cosas, los malos olores, la contaminación y el trasiego de vehículos pesados...

La selección de la ubicación no es arbitraria, se buscan emplazamientos que puedan ofrecer las mejores garantías posibles para operar la instalación de una manera eficiente, y se trata en todos los casos de que se encuentren a las distancias que marca la regulación vigente y específica...

Pero ya hay dos proyectos en la Región, en Murcia y en Mula, que se han proyectado a una distancia no permitida por el PlanGeneral.

Es evidente que los proyectos tienen que adaptarse a la normativa vigente, y si no lo hacen no se podrán desarrollar, pero me gustaría insistir en la idea de que la ubicación no es una decisión al azar por mera comodidad, hay todo un proceso de análisis para conjugar múltiples variables.

Si se llevan a cabo todos los proyectos España reduciría un 50% su demanda de gas natural importado Julio César Gutiérrez — Director de Comunicación de la Asociación Española del Gas-Sedigas

Sobre los malos olores...

Todas las instalaciones que se van a realizar emplean tecnologías avanzadas para controlar y minimizar las emisiones a la atmósfera y garantizar que el nivel de los olores de las operaciones no produzcan ningún tipo de impacto desagradable que genere malestar a la población cercana. Existe tecnología para poder gestionar esto en la propia operación de la planta como en el transporte de los residuos orgánicos. El compromiso del sector es claro, porque sabemos que es uno de los temas que más preocupan, pero me gustaría lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía: esto no tiene que impactar y no va a impactar en su día a día.

Además de los malos olores, algunas de las plataformas del movimiento Stop Biogás hablan de los riesgos para salud humana a largo plazo, problemas respiratorios e incluso hay quien alerta sobre los peligros en caso de accidente (vertidos contaminantes, explosiones...)

En Francia se inauguran tres instalaciones de esta naturaleza cada semana. Hay una normativa europea, nacional y autonómica que vela por que estas instalaciones cumplan con estrictos criterios de seguridad, precisamente para evitar estos riesgos y proteger la salud de los ciudadanos. Los primeros interesados en que funcionen de manera segura y sostenible son los promotores. Y hay que tener en cuenta que sólo en Europa hay más de 21.000 instalaciones funcionando y cada vez hay más, y también en Estados Unidos,Asia... y todas ellas conviven con el entorno sin ningún tipo de problema.

¿Se necesita más pedagogía?

Somos conscientes de la importancia de que tenemos que construir relaciones de confianza con las comunidades y agentes implicados. El pasado mes de octubre publicamos un decálogo de compromisos para el desarrollo sostenible del biometano en España. Estas plantas no pretenden generar nuevos problemas sino todo lo contrario.

¿A qué se refiere?

Por ejemplo dan una respuesta al problema de la contaminación de suelos al gestionar de forma ordenada unos residuos que ya existen y que pueden generar un problema para los cultivos, los acuíferos, y eso sí es algo que afecta a la salud de los ciudadanos. Damos una respuesta más allá de la energía; es una apuesta clara por la sostenibilidad, por la reducción de las emisiones y por una economía circular que ayuda a nuestro sector primario.