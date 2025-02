La oposición suspende a García Montoro: "El PP ha acabado con la vivienda pública"

"Han acabado con toda la vivienda pública de la Región de Murcia, que ha sido vendida a los fondos buitre", clamó el diputado socialista Miguel Ortega a la bancada del partido Popular de la Asamblea durante su turno de intervención tras la comparecencia del consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, que puso todos sus esfuerzos en vender el nuevo modelo de vivienda asequible en el que trabaja la Comunidad.

"Anuncia que el límite de renta para el acceso a esa vivienda asequible será de 3.900 euros mensuales. ¿Qué joven cobra 3.900 euros en la Región? Es una tomadura de pelo de mal gusto", señaló el dirigente socialista.

"Hay dos modelos de políticas de vivienda, el que beneficia a la gente y el de los negocios entre amiguetes, y el Gobierno regional ha elegido el de los negocios", sentenció Ortega, que responsabilizó al Ejecutivo de Fernando López Miras de que "la Región tenga el precio más alto de la vivienda desde 2011 y el precio más alto del alquiler de la historia".

Aunque el consejero sacó pecho por medidas como el Aval de Vivienda Joven, desde el PSOE regional consideran que ha sido un "absoluto fracaso" al no llegar ni 1% de los jóvenes murcianos.

Asimismo, explicó que el Plan Estatal de Vivienda y las ayudas que financia el Gobierno de España constituyen el 98% de los fondos que maneja la Dirección General de Vivienda. "Si no fuera por Pedro Sánchez, la Región de Murcia no tendría fondos para destinar a la vivienda", subrayó.

En cuanto al Bono del Alquiler Joven, destacó que el Ejecutivo de Miras solo comprometió "el 53% de los fondos" recibidos desde el Estado para ayudar a los jóvenes a pagar el alquiler. "Aunque al PP le guste, este bono va a ayudar a 1.600 personas en la Región de Murcia. No hay ayuda autonómica que haya alcanzado esta cifra nunca", añadió.

María Marín y Víctor Egío, de Podemos. / Loyola Pérez de Villegas

Podemos también criticó el nuevo modelo de vivienda asequible durante la sesión de control al Gobierno regional de este viernes. En una de las interpelaciones, el diputado Víctor Egío destacó que aún "no se sabe" dónde se van a construir esas viviendas para jóvenes, como "no se sabe" cuándo estarán listas y "no se sabe" qué precios tendrán.

También afeó que la medida puedan solicitarla ciudadanos con un nivel de renta de 3.900 euros al mes y vaticinó que la reducción de los trámites conllevará "menos controles medioambientales". "¿Por qué no lo llaman directamente estrategia regional del pelotazo inmobiliario?", se preguntó.

Con un enfoque bien distinto, pero también crítico, Vox se erigió como el único partido que "defiende la España de los propietarios" e instó al PP a tomar "decisiones valientes" y dejar de ser "parte del problema".

El diputado Ignacio Arcas cree que es necesario, además de derogar la Ley de Vivienda estatal, ampliar las rebajas fiscales, reducir la burocracia, dar más seguridad jurídica a los propietarios e incrementar la lucha contra los okupas. "Frente al intervencionismo, soluciones reales", proclamó.

PP carga contra la legislación estatal

"El Gobierno regional pone en marcha planes de vivienda joven y ayudas al alquiler y promueve viviendas a precio asequible, esfuerzos que se ven obstaculizados por las políticas erráticas y contraproducentes de Sánchez". Sobre esta idea giró toda la intervención del diputado del PP Antonio Landáburu, que culpa a la Ley de Vivienda estatal de haber "generado incertidumbre entre los propietarios" y haber "provocado una disminución de inmuebles disponibles para alquiler".

Denunció "los efectos adversos de las medidas intervencionistas del Gobierno central, como el control de precios del alquiler", puesto que "los propietarios, temerosos de una regulación excesiva y de la inseguridad jurídica, optan por retirar sus propiedades del mercado, lo que reduce la oferta e incrementa los precios, haciendo aún más difícil para los jóvenes y las familias acceder a una vivienda".

Además, dijo que "el papeleo inmenso impuesto por el Gobierno de Sánchez para acceder al Bono Alquiler Joven" lo utilizan PSOE y Podemos "para montar circos y culpar a los gobiernos autonómicos".