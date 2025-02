Culmina la retirada de 500.000 litros de líquidos peligrosos de Zinsa ordenada por Medio Ambiente

La Comunidad Autónoma continúa con su hoja de ruta de hacer cumplir las exigencias de descontaminación a los propietarios de los terrenos donde se ubicaba la factoría de Zinsa, en Cartagena. “Hemos constatado que esta semana ha culminado con éxito la retirada de 500.000 litros de líquidos residuales catalogados como peligrosos de una de las balsas ubicadas en los terrenos de la antigua factoría de Española del Zinc, ahora bajo responsabilidad y propiedad de Cartagena Parque”, señaló este viernes el director general de Medio Ambiente, Juan Antonio Mata.

La cantidad de líquido extraído y entregado para su tratamiento por parte de un gestor autorizado ha exigido el trabajo de unos camiones cisterna especiales con capacidad para 25.000 litros, y equivale a 20 de estos vehículos. El director general señaló que la segunda fase de retirada de contaminantes “ya está en marcha, pero en este caso se trata de líquidos catalogados como ‘no peligrosos’ en otras estructuras existentes en los terrenos”.

Cabe recordar que en octubre del pasado año, el Gobierno regional exigió, a través de un oficio, a Cartagena Parque la retirada de los residuos líquidos acumulados en una de las estructuras existentes en la parcela, después de que los Servicios de Inspección de la Dirección General de Medio Ambiente constataran en junio que se encontraba lleno de líquidos el acopio subterráneo cubierto con viguetas. Esta medida, junto al vallado de cuatro estructuras, formó parte de las medidas complementarias a las cautelares impuestas por el Gobierno regional a Cartagena Parque para su ejecución en un mes.

Mata recordó que el pasado día 10, “el Gobierno regional impuso a Cartagena Parque, la obligación de limpiar y retirar los residuos existentes en la superficie de gran parte de la parcela, que no está afectada por residuos de carácter radiológico”. El director general explicó que la medida “permitirá agilizar la retirada de más de 150.000 toneladas de residuos y materiales de construcción acumulados donde estaban las antiguas instalaciones de la factoría”.

La actuación incluye la caracterización e identificación de los residuos en superficie para determinar el tratamiento adecuado, su retirada y gestión de acuerdo con la normativa para garantizar la seguridad ambiental del emplazamiento.

Tres meses para un plan definitivo

Por otro lado, la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor ha dado tres meses de plazo a Cartagena Parque para que aporte un plan definitivo, sin estudios adicionales, que asegure la descontaminación total de la zona, la retirada total de residuos peligrosos y un análisis de riesgos completo que garantice la protección de la salud pública y la recuperación de los terrenos, tras rechazar su proyecto de descontaminación por no ofrecer una ‘solución permanente’, tal y como exige la ley.

Juan Antonio Mata recordó que “la empresa ha ido aportando a cuentagotas la documentación que le requeríamos, y pese a ello, la propuesta que nos presentaron a finales del 2024 seguía presentando deficiencias y carecía de una solución definitiva, dejando además la descontaminación condicionada a futuros estudios y vigilancias, lo que no cumple con la legislación ambiental”. Con estas medidas, aseguró, “el Gobierno regional deja claro que el objetivo es la recuperación de los terrenos y no va a permitir más demoras, ni actuaciones que no den una solución definitiva y permitan devolver los terrenos a los ciudadanos de Cartagena”.

La parcela en la que se ubicaban los antiguos terrenos de la fábrica Española de Zinc ocupa más de 40 hectáreas y fue declarada suelo contaminado en diciembre de 2009. A finales de 2019, el Gobierno regional exigió a los propietarios la descontaminación de los terrenos y la adopción de determinadas medidas cautelares, entre ellas la retirada de los líquidos existentes en las balsas. En la actualidad, se está procediendo a dicha retirada a través de camiones cisterna especializados.