La Región abrirá el 14 de marzo la solicitud de plaza escolar para el curso 2025-2026

El 14 de marzo arrancará el proceso de admisión de alumnos para el próximo curso escolar 2025-2026 y lo hará el mismo día para todos los ciclos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, según ha publicado este miércoles la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia.

El calendario de admisión muestra distintos periodos y plazos para la presentación de solicitudes, publicación de baremos y listas, así como para las reclamaciones y adjudicaciones definitivas de plaza, aunque coinciden todas las etapas educativas en iniciar este procedimiento el 14 de marzo, día desde el cual se podrán presentar la solicitudes de admisión en la fase ordinaria. Este proceso se divide en tres fases: ordinaria, extraordinaria y permanente.

En el caso del primer ciclo de Educación Infantil, la presentación de solicitudes se podrá realizar entre el 14 de marzo y el 4 de abril; fijándose el 7 de abril como fecha para la presentación de estas solicitudes fuera de plazo. Educación prevé que el 15 de mayo se publiquen los listados de baremos y listados de adjudicaciones provisionales de la etapa de Infantil, dejando entre el 15 y el 22 de mayo para la presentación de reclamaciones a estas listas. La publicación del baremo y la adjudicación definitiva será el 12 de junio, por lo que entre el 12 y el 18 de junio será el plazo de matriculación de alumnos de Infantil.

La Consejería establece también la apertura del periodo de presentación de solicitudes para el segundo ciclo de Infantil y Primaria el 14 de marzo, fijándose la publicación de los listados de baremos y de adjudicaciones provisionales el 22 de mayo -las reclamaciones a estas listas se podrán registrar entre el 22 y 28 de mayo- y será el 19 de junio cuando se hagan públicos los baremos y adjudicaciones definitivas, abriéndose la matriculación de alumnos del 19 al 27 de junio.

El calendario publicado este miércoles por el equipo de Educación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (Borm) también hace referencia al calendario de escolarización de Educación Secundaria y Bachillerato, cuyas solicitudes de plaza se pueden presentar también desde el próximo 14 de marzo. En este caso, será el 29 de mayo cuando se publiquen los listados de baremos y adjudicaciones provisionales, dejando entre el 29 de mayo y el 6 de junio para la presentación de reclamaciones. Los listados definitivos saldrán el 27 de junio, iniciándose el plazo de matriculación de alumnos el 27 de junio y alargándose hasta el 3 de julio.

Puntuaciones

Entre los criterios de admisión para que los alumnos logren plaza en los centros elegidos por la familia, la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia puntua aspectos como contar con un primer hermano matriculado en el centro (10 puntos); tener dos o tres hermanos matriculados en el centro (0,5 puntos por cada uno); por tener un cuarto hermano (0,25); y cuando el domicilio o el lugar de trabajo de los padres se encuentre en el municipio del centro (0,5 puntos). También se tendrán en cuenta los ingresos familiares: renta per cápita hasta 25% IPREM, 4 puntos; renta per cápita hasta 50% IPREM, 3 puntos; renta per cápita hasta 75% IPREM, 2 puntos; renta per cápita hasta 100% IPREM, 1 punto.

Entre los criterios, Educación incluye el ser familia numerosa general (1 punto) o familia numerosa especial (2 puntos), entre otras cuestiones destacadas en las resoluciones publicadas este miércoles en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.