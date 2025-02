Carmen María Gálvez: "Te puedes ver en una relación tóxica incluso siendo la persona más empoderada"

Este miércoles abordará en un encuentro en Murcia la idealización de las historias de amor, ¿es peligroso? ¿puede derivar esta creencia en una relación tóxica?

Mi intención es hablar de los mitos del amor romántico y de la dependencia emocional, que a nivel social se conoce en el término de ‘relaciones tóxicas’, que son aquellas en las que existe una dependencia, aparecen los celos y aquellas que en muchas ocasiones pueden derivar en situaciones violentas. Las relaciones tóxicas tienen un gran impacto negativo a nivel psicológico, tanto para los hombres como para las mujeres. En estos casos da igual el tipo de pareja, ya sea heterosexual, homosexual... el amor tóxico puede estar en cualquier tipo de relación. Este es un fenómeno que muchas veces se normaliza en las series, en las canciones... tenemos un cierto gusto por los amores imposibles y esto también trae problemas. Por ello quiero reflexionar sobre los mitos del amor romántico y la dependencia emocional. Y es necesario contextualizarlo para que no parezca que es algo que ha perdido la vigencia, ya que es muy actual, sigue estando vigente.

Durante su charla relacionará algunos de los aspectos del amor tóxico con la conocida serie Los Bridgerton, precisamente por el conocido como ‘efecto Bridgerton. Sin hacer espóiler, ¿qué situaciones de la serie hay que evitar?

El efecto Bridgerton fue algo que se acuñó poco después de salir la serie y que se conoce como ese efecto que tienen este tipo series que, aunque tienen grandes audiencias y son todo un éxito, son series de época en las que los mitos están muy presentes aunque los personajes hayan evolucionado. Sin embargo, pese a saberlo, nos sigue atrayendo este tipo de cine, de historias o de literatura. Lo cierto es que no pasa nada por verlo, pero hay que verlo de forma crítica, sabiendo lo que estamos consumiendo y reflexionando. El peligro está cuando lo ven adolescentes o personas que no sepan diferenciar la ficción de las situaciones reales, y que puedan llegar a creer que esas situaciones están bien.

En las relaciones hay que tener muy claro cuáles son las ‘red flags’, como usted califica a esas líneas rojas. ¿Cuáles serían?

Sobre todo, hay que estar atento a cualquier señal de no respeto. Cualquier cuestión, por mínima que sea, en la que no nos sintamos respetados y valorados como persona deben marcar un punto de inflexión. Quizá algunas señales sean más difíciles de marcar, pero una en la que sí que hay pleno consenso son los celos. Los celos son una gran alerta roja. Los celos no son una muestra de amor, son un falso mito del amor romántico y un indicador de que hay algo que hay que trabajar, ya que de no trabajarse puede llegar a tener consecuencias graves en la relación. Pese a ser una gran señal de alarma, los celos están demasiado normalizados en el cine, en las canciones...

"Hay que pedir apoyo, no perder la relación con nuestro entorno porque eso nos hace vulnerables

¿Qué se debe hacer cuando saltan una de estas alarmas?

Lo primero es hablar con la persona en cuestión sobre lo que ha sucedido, pero también es fundamental contar y hablar con nuestra red de apoyo social, con nuestras personas de confianza, no aislarnos. Lo que ocurre muchas veces en este tipo de casos es que tu entorno ya ha visto cosas que el afectado no ve porque se encuentra inmerso en la relación, personas a quienes se les ha hecho caso omiso y ante lo cual te ves solo o sola ante este escenario en el que has descubierto algo que era un secreto a voces. En estos casos hay que pedir ayuda, hay que hablar con quienes nos rodean. En el caso de la dependencia emocional, una de las primeras situaciones que se ven es que la persona que genera dependencia tiende a aislar a la otra sin que se dé cuenta, quien comienza a perder los vínculos con las personas que le rodean, con su red social, para que se vea sola y así sea más vulnerable al control.

¿Debemos conocer los signos de una relación tóxica no sólo por nosotros, para no caer, sino también para ayudar a familia o amigos?

La red de apoyo social es fundamental en cualquier tema de salud mental y en cualquiera de las relaciones, el contar con personas que nos puedan apoyar y dar una opinión sincera basada en el respeto, en el cariño. Es un error cuando dedicamos más tiempo a los contactos por el móvil o por las redes sociales que a nutrir esa red de apoyo social, por lo que esto también es una llamada a cuidar los vínculos y las relaciones sociales.

Los mitos del amor romántico y la dependencia emocional se asocian a violencia de género

Cuando hablamos de amores tóxicos nos vienen a la cabeza las relaciones de adolescentes, pero ¿debemos mantener la guardia a cualquier edad?

Esto puede pasar en cualquier momento y a cualquier edad. Te puedes ver en una relación tóxica incluso siendo la persona o la mujer más empoderada o con los mayores factores protectores posibles. Las relaciones suponen cambios y no sabemos en qué momento nos puede pasar, hay que estar alerta y no bajar la guardia. Nos llama la atención incluso los casos que se dan en el etapa del noviazgo, cuando se supone que en esos primeros momentos te esfuerzas más por mostrar tu mejor versión. Esto nos lleva a ver que hay mucho trabajo que hacer en prevención, para enseñar a chicas y chicos que se relacionen de una forma más saludable.

¿Son esas relaciones tóxicas el germen de posibles casos de violencia de género?

Los mitos el amor romántico y la dependencia emocional se asocian a la violencia de género. Es más probable que se de en las situaciones de relaciones tóxicas porque evolucionan de forma negativa.

¿Cómo se puede salir de una relación tóxica?

Lo primero es no culpabilizarnos, que la culpa no nos paralice y podamos pedir ayuda tanto a nuestro entorno de confianza como a los profesionales, ya sea de la psicología, de trabajo social o sanitarios. La terapia psicológica es importante cuando se sale para trabajar los factores que te llevaron a ello y no repetirlos.