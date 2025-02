Vox recoge el guante de la Croem y defenderá en la Asamblea la eliminación de subvenciones a los partidos políticos

El Grupo Parlamentario Vox defenderá en la Asamblea Regional la eliminación de todas las subvenciones a los partidos políticos a través de una moción que acaba de ser registrada, informó este lunes el portavoz de la formación en la Cámara autonómica, José Ángel Antelo, en una rueda de prensa convocada en la sede murciana de la fuerza política.

La postura de Vox ante esta materia no es nueva, puesto que siempre han defendido la retirada de ayudas a los partidos para que estos se sufraguen con las mensualidades de sus propios militantes, pero el registro de esta moción se produce pocos días después de que la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) retara a los diputados de Vox a que vayan "gratis a la Asamblea Regional, sin cobrar dietas ni sueldos".

El presidente de la patronal, Miguel López Abad, respondía con esta propuesta a las intenciones de Vox de reformar este martes la Ley de Participación Institucional que pretende suprimir las ayudas de la Comunidad a la patronal y a los sindicatos. "Si entienden que nosotros tenemos que trabajar gratis, ellos también tendrán que ir gratis", argumentó.

No habrá conflicto con los diputados de Abascal por este punto, ya que parecen estar de acuerdo con que les deben retirar las subvenciones. "Cada partido político, cada sindicato y cada patronal deben vivir de la cuota de sus afiliados y si no pueden tendrán que cerrar, pero no puede mantenerlo una región con una deuda superior a los 13.000 millones de euros, que es una auténtica barbaridad", manifestó el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo.

"Defendemos pasarle la motosierra a los sindicatos, a la patronal y a los partidos políticos en sus subvenciones y a toda la burocracia. Lo que no defendemos es que privilegien unos pocos en contra de unos muchos", insistió.

En su moción, Vox señala que "el deber de la administración regional es volcar todos sus esfuerzos y recursos disponibles en la atención de los ciudadanos y reducir el gasto innecesario para lograr una drástica reducción del gasto público y redirigirlo hacia una mayor eficiencia del mismo".

Tachan de "innecesarios" los recursos destinados a las subvenciones a los grupos parlamentarios que todas las asambleas regionales de España otorgan en el servicio de su autonomía financiera. El artículo 72 de la Constitución Española confiere expresamente al Congreso y al Senado esta autonomía, que ha sido asumida también por el resto de parlamentos autonómicos.

"La autonomía financiera del parlamento no puede desviarse de su verdadero contenido material: garantizar su independencia, y no podemos considerar independiente al Parlamento si no lo son aquellos que eligen a sus miembros, los españoles", indican.

Además, el Grupo Parlamentario Vox considera urgente tomar esta medida porque entienden que la Comunidad se encuentra en una "situación de bancarrota", puesto que "la Región de Murcia viene arrastrando problemas de tesorería desde hace ya demasiados años". En este sentido, recuerdan que, durante la segunda mitad del año 2024, el Gobierno regional no pudo hacer frente a pagos como, por ejemplo, las ayudas a la dependencia, los libros escolares o la atención en guarderías.

"Hace falta reformar el modelo de financiación autonómica", admiten, pero responsabilizan de la situación financiera a la "falta absoluta de gestión", como demuestra que la Región de Murcia cerró el pasado noviembre con un déficit en sus cuentas de 368 millones de euros, lo que equivale al 0,86% de su Producto Interior Bruto (PIB), según datos difundidos este por el Ministerio de Hacienda.

A través de la moción pretenden destinar los "sobrantes de la asignación legal que no sean esenciales" para el funcionamiento de los grupos parlamentarios a "paliar la maltrecha economía de nuestra Región".