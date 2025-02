Más control contra los novillos de los adolescentes en la Región

Reducir las cifras de absentismo escolar y mejorar los resultados educativos de los alumnos es el objetivo de los cambios que la Consejería de Educación y Formación Profesional ha introducido en el PRAE -Programa Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y Reducción del abandono escolar- y cuya mayor novedad es que el control de absentismo se extenderá en la Región de Murcia más allá de Primaria y Secundaria, llegando también a los cursos de Bachillerato y de Formación Profesional (FP).

El Gobierno regional ha publicado la nueva regulación del plan, actualizando así el que existía del año 2012 y adecuándolo a las nuevas realidades, al tiempo que se agiliza todo el procedimiento reduciendo el número de trámites que eran necesarios seguir hasta ahora.

El fin último del PRAE es prevenir y detectar lo más tempranamente posible el absentismo escolar, garantizando la asistencia del alumno al centro educativo en el que se encuentre escolarizado en alguna de las etapas incluidas en el proyecto. «De esta forma se evita el abandono educativo temprano, mejorando el éxito escolar y favoreciendo la integración social y laboral de los estudiantes», señalan desde la Consejería.

El programa es de implantación obligatoria en todos los centros educativos públicos y concertados de la Región, así como en los de Educación Especial, y aunque hasta ahora sólo afectaba al segundo ciclo de Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, en el nuevo desarrollo el Ejecutivo también ha sumado Bachillerato y FP básica y de grado medio.

No obstante, en estas etapas que se suman ahora al programa de control del absentismo sólo se hará seguimiento e intermediación con los alumnos y las familias, ya que si los estudiantes tienen 16 años y no están en enseñanzas obligatorias no se les puede abrir expediente, «aunque sí trabajar con ellos para intentar que continúen sus estudios».

Educación explica que se considera absentismo escolar leve si el alumno supera el 10% de las faltas a clase en un mes sin justificar y es en ese caso en el que se inician las actuaciones, que comienzan con el tutor y el equipo directivo poniéndose en contacto con las familias para revertir la situación.

Además, con la nueva regulación los tutores contarán con una alarma que saltará avisándoles cuando se supere el número de faltas permitidas en un mes. Esto agilizará los trámites, ya que actualmente tienen que entrar manualmente en el sistema y comprobar que se ha sobrepasado.

Las últimas cifras que maneja la Consejería murciana y que corresponden al curso escolar 2022-2023 muestran que las tasas medias de absentismo en la Región son del 5%, aunque hay diferencias notables por municipios que van desde el 9% de absentismo que se registra en Campos del Río y el 8,7% de Alguazas o La Unión, hasta el 2,5% de Santomera o la tasa cero que hay en municipios como Aledo, Ojós, Ricote y Villanueva del Río Segura.

María Dolores Sánchez, profesora de Servicios a la Comunidad del IES Manuel Tárraga Escribano de San Pedro del Pinatar, trabaja en este ámbito y explica a La Opinión que aunque habitualmente el jefe de estudios y el director del centro son los que llevan el control junto a los tutores, mensualmente se hace una revisión de los casos que acumulan demasiadas faltas no justificadas, ya que si se supera el 10-15% en un mes «existe la obligación de citar a los padres para recabar los justificantes o saber lo que ha ocurrido».

La docente detalla que si el caso no se resuelve y reincide, actúa el jefe de estudios, que vuelve a citar a la familia con el fin de intentar llegar a un compromiso que ponga solución a la situación. En el caso de no lograrse es cuando se abre expediente de absentismo y cuando intervienen los profesores de Servicios a la Comunidad, que tratarían en buscar alternativas, trasladando el caso al ayuntamiento correspondiente.

Convenios con Fiscalía y TSJ

Los responsables de la Consejería también insisten en que se incrementará la intervención por parte del tutor con las familias. Además, de manera especial se suscribirán convenios de colaboración con la consejería con competencias en materia de Familia y Menor, así como con la Fiscalía de Menores de la Comunidad Autónoma y con el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

Durante el curso 2022-2023 se abrieron 330 expedientes de absentismo, de los cuales 18 se derivaron a la Comisión Municipal de Absentismo y Abandono Escolar y uno al Servicio de Atención a la Diversidad.

La nueva orden publicada por la Educación contempla medidas para agilizar el protocolo reduciendo a cuatro pasos la intervención con el fin de evitar que el alumnado absentista abandone prematuramente el sistema educativo. «La eliminación de diez trámites, que pasa a cuatro, pone de manifiesto la apuesta por la simplificación administrativa», insisten. Y para darlo a conocer entre los equipos docentes de la Región de Murcia se han planteado sesiones formativas.