Los animalistas sobre el tiro al pichón: "Un grave retroceso"

La aprobación en la Asamblea Regional de la moción del Grupo Parlamentario Vox para restaurar en la Comunidad Autónoma la práctica del tiro al pichón, ha indignado, como era de esperar, a todos los colectivos en defensa de los animales a lo largo y ancho del país.

Una de estas voces críticas pertenece a la plataforma nacional Defensa Animal, que considera que lo ocurrido el pasado jueves en el Parlamento murciano es «un gravísimo retroceso en cuanto a la consideración de los derechos animales». Recuerdan desde esta plataforma que en los últimos años se había conseguido prohibir este tipo de prácticas, lo que había supuesto «un importante avance social».

Rosa Más González, bióloga de la plataforma Defensa Animal, detalla que en esta práctica se encierran en cajones a los animales « y cuando llega el momento de disparar se los lanza al aire, como si fueran un plato, pero no son platos, son seres vivos, de hecho las normativas que se están implementando en los últimos años no consideran a los animales recursos inertes sino seres sintientes».

Lamenta que en lugar de incorporar ese conocimiento a la vida cotidiana y a las normativas «vamos hacia atrás y volvemos a permitir prácticas que se han denunciado en infinidad de ocasiones por su extrema crueldad».

Desde la plataforma Defensa Animal también consideran que las leyes de protección animal «dejan bastante que desear» ya que se focalizan en proteger a ciertos animales y las definiciones de ‘animal doméstico’ son muy imprecisas. En este sentido, la bióloga considera que si un pichón se ha criado en cautividad y con dependencia del ser humano no está tan claro que pueda definirse jurídicamente como un animal silvestre, «entre otras cosas, porque probablemente no sabrían desenvolverse por sí mismo en el medio, es decir, que aquí se hace la definición de animal doméstico según interesa».

Entre los beneficios que destacó Vox para defender su moción, además de las razones económicas o el fomento del turismo, se esgrimió el control de la población de palomas urbanas, «que se han convertido en una plaga que afecta a la salud pública».

Ante esto la bióloga Rosa Más ha sido muy contundente. «No conozco a nadie que haya enfermado por contagio de una enfermedad desde una paloma, esto de la salud pública es una tontería que no tiene el menor sustento», sostiene Más, que añade que «hemos convivido con ellas toda la vida y nunca ha habido un problema de salud pública». En cuanto al control de la población, recuerda que se pueden instalar palomares ecológicos y pienso esterilizante.

Por último, la bióloga destaca que esa teoría de que algo como el tiro al pichón puede ayudar a controlar la población de palomas no tiene ningún sentido, ya que cuando hay un evento traumático que hace desaparecer a varios miembros de un grupo, «el resto, los supervivientes, se reproducen a mucha más velocidad para compensar esta pérdida».