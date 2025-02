Las rebajas han contenido el IPC en enero pese a la subida de la luz

La subida de la inflación se moderó el pasado mes de enero en la Región debido al efecto de las rebajas de invierno, aunque los recibos de la luz y de los carburantes han propiciado un aumento interanual del 7,5% en los suministros de la vivienda tras la desaparición de la rebaja del IVA de la electricidad, que ha pasado del 10% al 21%. También los productos de alimentación han subido un 0,9% respecto a diciembre con el repunte de este impuesto, que se ha situado en el 4% para leche, huevos, frutas o verduras, aunque la tasa de los últimos doce meses se mantiene en el 1,4%.

El IPC ha subido una décima en enero y alcanza una tasa interanual del 2,3% en la Región, mientras que la media de España se ha situado en el 2,9%.

El capítulo que más se ha encarecido el pasado mes es también el de los suministros domésticos, que repunta un 3,4% respecto a diciembre a causa del incremento de la electricidad y el gas, y sube un 7,5% en un año.

Las comunicaciones se han encarecido un 3% y el transporte ha subido un 1,1% debido al incremento de los carburantes.

Sin embargo, las rebajas han propiciado una rebaja del 13,4% en la ropa y el calzado, que se mantienen un 5,1% por debajo de las tasas de hace un año.

Pese a la subida del IVA de los alimentos básicos del 2% al 4%, la cesta de la compra ha repuntado solo un 0,9% gracias a la rebaja del aceite, que registra una bajada del 20,3% en comparación con enero de 2024. También el azúcar, que había acusado uno de los mayores repuntes, cuesta un 14,5% menos que hace un año.

Sin embargo, el pescado se ha encarecido un 6,1% en un año, mientras que la carne de vacuno ha subido un 8,7% y el pollo cuesta un 2,2%.

Igualmente, el café ha registrado un fuerte aumento y cuesta un 9,7% más.

Las patatas, que se han encarecido un 6,1% respecto a diciembre, aunque mantienen dos décimas por debajo de la tasa de hace un año.

Los precios de la hostelería se mantienen un 3,8% por encima de los de hace un año.

Si se excluyen del cálculo los alimentos no elaborados y la energía, la denominada inflación subyacente desciende hasta el 1,7%, situándose siete décimas por debajo de la variación nacional.

En España, la subida anual en el mes de enero fue del 2,9%, una décima superior a la registrada el mes anterior. Respecto al mes de diciembre, los precios subieron un 0,2%.

La tasa anual de la inflación subyacente disminuyó dos décimas, hasta el 2,4%.

Reacciones

La Croem agradece que el año «arranca con una tendencia atractiva para la Región de Murcia, acercándose sutilmente a los niveles de inflación deseados por las autoridades europeas». CC OO lamenta que «el IPC no refleja todo el aumento del coste de la vida, a pesar de la fuerte subida de los precios, que no se incluyen en el IPC». Para UGT «la moderación de los precios no puede darse por consolidada teniendo en cuenta los riesgos inflacionistas que abre el actual escenario geopolítico y la política arancelaria de la Administración norteamericana».