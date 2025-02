Vecinos y ecologistas exigen la reactivación de los trabajos para regenerar la bahía de Portman

El pasado 11 de enero se cumplieron 19 años del gran acuerdo que se firmó en La Unión entre las tres administraciones para la recuperación de la Bahía de Portmán. Desde entonces, y a pesar del consenso que generó en todo el tejido social y vecinal, no se ha avanzado nada en la regeneración efectiva de este espacio colmatado de residuos por la explotación minera desde 1957 hasta 1992, uno de los más degradados del Mediterráneo. Por ello, medio centenar de personas de organizaciones vecinales y ecologistas se han concentrado este martes frente a la Delegación del Gobierno en Murcia para exigir la convocatoria inmediata de la Comisión de Seguimiento y que se complete cuanto antes la actualización del proyecto para reanudar las obras de restauración ambiental de la Bahía de Portmán.

Durante la protesta se leyó un manifiesto en el que se expone que este "proceso interminable y lleno de despropósitos" ha generado un profundo malestar y hartazgo entre la población y las organizaciones que están trabajando durante décadas por la recuperación de este ecosistema.

Cabe recordar que en octubre de 2023, la empresa contratada del Ministerio presentó el estudio de alternativas, entre las cuales sólo una convence a los vecinos y ecologistas, la 3b, que es la que más se acerca a los objetivos que se acordaron en un primer momento: dragado parcial de la bahía, recuperación del puerto de Portmán y traslado de los estériles dragados a una corta minera.

El alcalde de La Unión, Joaquín G. Zapata, este martes en la concentración por la regeneración de la Bahía de Portmán. / Juan Carlos Caval

El alcalde de la Unión, Joaquín Zapata, destacó que con su presencia en la concentración ha querido mostrar su apoyo los colectivos ecologistas y vecinales de Portmán, "que vienen a exigir a la Delegación del Gobierno lo que desde hace mucho tiempo se nos debe: la regeneración de la Bahía de Portmán y su compromiso de que no se sellarán los estériles". Además, el regidor ha pedido al Gobierno de España que convoque de una vez la Comisión de Seguimiento y recordó que aunque se debe convocar dos veces al año, en el 2024 no se celebró ninguna sesión. "No podemos tolerar un segundo más esta paralización ni soportar la incertidumbre de que los residuos puedan ser sellados", sostiene Zapata, quien afirma que "nunca antes" la regeneración de la Bahía de Portmán había estado tan parada.

Por su parte, el presidente de la Liga de Vecinos de Portmán, Daniel Portero, ha pedido a las tres administraciones "que no se rindan , que se pongan de acuerdo, independientemente del color político, porque es un problema medioambiental y de justicia, algo que estamos sufriendo los vecinos diariamente". También hizo mención a los problemas de salud que genera esta situación, cuando los temporales remueven los depósitos y los metales pesados se esparcen por suspensión y llegan a los núcleos de población.

También estuvo en la concentración Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción y Pedro García, director de ANSE.