La Comunidad exige a Cartagena Parque la retirada de 150.000 toneladas de residuos en los antiguos terrenos de Zinsa

El Gobierno regional ha anuncaido dos importantes actuaciones vinculadas a contaminación de los antiguos terrenos de Zinsa en Cartagena. El director general de Medio Ambiente, Juan Antonio Mata, ha informado que la Comunidad ha impuesto a la mercantil responsable, Cartagena Parque, la obligación de limpiar y retirar los residuos existentes en la superficie de gran parte de la parcela, que no está afectada por residuos de carácter radiológico. “Esto permitirá agilizar la retirada de más de 150.000 toneladas de residuos y materiales de construcción acumulados donde estaban las antiguas instalaciones de la factoría”, señaló Mata.

La actuación incluye la caracterización e identificación de los residuos en superficie para determinar el tratamiento adecuado, su retirada y gestión de acuerdo con la normativa para garantizar la seguridad ambiental del emplazamiento.

Por otro lado, la Consejería de Medio Ambiente ha dado tres meses de plazo a Cartagena Parque para que aporte un plan definitivo, sin estudios adicionales, que asegure la descontaminación total de la zona, la retirada total de residuos peligrosos y un análisis de riesgos completo que garantice la protección de la salud pública y la recuperación de los terrenos, tras rechazar su proyecto de descontaminación. “Lo que nos hicieron llegar no ofrecía la ‘solución permanente’ que exige la ley”, concretó Mata.

“La empresa ha aportado a cuentagotas la documentación hasta finales de 2024, pese a ello, la propuesta seguía presentando deficiencias y carecía de una solución definitiva, dejando además la descontaminación condicionada a futuros estudios y vigilancias, lo que no cumple con la legislación ambiental”, afirmó el director de Medio Ambiente. Con estas medidas, aseguró, “el Gobierno regional deja claro que el objetivo es la recuperación de los terrenos y no va a permitir más demoras, ni actuaciones que no den una solución definitiva y permitan devolver los terrenos a los ciudadanos de Cartagena”.

El director general de Medio Ambiente, Juan Antonio Mata, informa sobre el decreto que establece los NGR de metales pesados en la Región. / CARM

La parcela en la que se ubicaban los antiguos terrenos de la fábrica Española de Zinc ocupa más de 40 hectáreas y fue declarada suelo contaminado en diciembre de 2009. A finales de 2019, el Gobierno regional exigió la descontaminación de los terrenos y la adopción de determinadas medidas cautelares, entre ellas la retirada de los líquidos existentes en las balsas, a los propietarios. En la actualidad, se está procediendo a dicha retirada a través de camiones cisterna.

Los niveles de referencia de metales pesados, a información pública

El director general de Medio Ambiente hacía estas declaraciones en una rueda de prensa en la que informó de que ya se ha remitido para su trámite de consulta pública el proyecto de decreto que fija los Niveles Genéricos de Referencia de metales pesados(NGR) y otros elementos en los suelos para la protección de la salud humana y caracterización de los suelos contaminados.

El director general de Medio Ambiente, Juan Antonio Mata, presentó este lunes en Cartagena las líneas maestras del documento, que estará expuesto para recibir aportaciones hasta el 26 de febrero y ha sido remitido a más de medio centenar de organismos afectados con la materia como ayuntamientos, centros de investigación o universidades, entre otros. “Lo que denominamos Nivel Genérico de Referencia es la concentración de una sustancia contaminante en el suelo que no conlleva un riesgo superior al máximo aceptable para la salud humana o los ecosistemas”, explicó Mata. El futuro decreto es fruto de la Ley de Protección Ambiental Integrada y establece los niveles de hasta 18 sustancias consideradas relevantes para la salud humana.

“Estos NGR están adaptados a las condiciones y particularidades de la Región y constituyen un necesario instrumento para fortalecer la seguridad jurídica, para lograr que los responsables en su caso de la contaminación actúen y descontaminen esos suelos, al tiempo que garantizamos la protección de la salud de los ciudadanos”, añadió el director general.

El proyecto de decreto fija las cantidades máximas que no conllevan riesgo para elementos como el arsénico, cadmio, cromo, mercurio, selenio o zinc, presentes en algunos de los suelos declarados como contaminados en la Región. El director general afirmó que “dota a nuestros técnicos de un instrumento que fortalece la seguridad jurídica para lograr que los responsables de la contaminación descontaminen los suelos y garantizar la protección de la salud de las personas y el medioambiente”.

Juan Antonio Mata puso el acento en que “se trata de un nuevo avance, que se suma a los ya dados por el equipo técnico de Medio Ambiente para aclarar y agilizar los procedimientos que faciliten la recuperación de los suelos contaminados de la Región de Murcia”.