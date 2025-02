El Gobierno regional acusa a Montero de "incendiar el debate" de la financiación

La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital acusó ayer a la ministra del ramo, María Jesús Montero, de querer «incendiar el debate y la negociación» sobre el Sistema de Financiación Autonómica (SFA), después de que remitiera a las comunidades autónomas un documento la semana pasada en el que informaba de «un amplio consenso» para excluir la despoblación como variable a tener en cuenta de cara a la reforma del sistema. Se trata de una propuesta que beneficiaría a la Región de Murcia, sin embargo, ha levantado ampollas en algunos territorios gobernados también por el PP, como son Cantabria, Castilla y León y Aragón.

La Consejería de Luis Alberto Marín considera que Pedro Sánchez quieren convertir el SFA en «motivo de enfrentamiento para luego imponer un modelo a la carta de sus socios independentistas». Para el Gobierno regional, «antes de negociar los criterios de reparto, es imprescindible abordar el incremento en la dotación de los recursos globales, un aspecto que la ministra obvia por completo».

Asimismo, desde el Palacio de San Esteban se quejan de que aún no han recibido la convocatoria oficial para asistir al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del 26 de febrero, como tampoco disponen del orden del día, que «debe contener necesariamente los objetivos de déficit para este año y el inicio de las negociaciones para reformar el sistema».

«Hasta ahora, sin embargo, lo único que intuimos es que la ministra quiere hablar de la condonación de la deuda porque es el asunto que más interesa a los independentistas», añaden.

En cuanto a la cita del día 12 de febrero, niegan que se trate de una reunión preparatoria del CPFF. «Es una reunión del Comité Técnico Permanente de Evaluación, un órgano dependiente del Consejo, pero cuyos contenidos y temas de trabajo no coinciden ni tienen por qué coincidir con lo que se vaya a tratar posteriormente el día 26», explican.

Por su parte, el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, aseguró ayer durante un acto del Partido Popular que para hablar de financiación autonómica «aquí no hay izquierdas ni derechas, aquí no hay ideología, aquí no hay partidos políticos, aquí no hay PP y PSOE», sino que «solo hay una bandera, la de la Región de Murcia», que es la que va a «defender».

Al ser preguntado por si va a haber una postura común por parte de las comunidades del Partido Popular en materia de financiación autonómica. Como anunció este periódico el día anterior, Cantabria, Castilla y León y Aragón exigen que la futura reforma del modelo incluya los criterios de despoblación y orografía que perjudican seriamente a la Región de Murcia en el actual sistema.

Críticas del PSOE y Vox

Desde el PSOE regional lamentaron ayer que el PP no tenga una «posición común» dentro de su propio partido para actualizar el SFA, subrayando que «dice una cosa diferente en cada territorio» y que sus dirigentes «no han sido capaces de ponerse de acuerdo en un asunto tan importante».

La portavoz de los socialistas murcianos, Carmina Fernández, explicó que «hay que tener en cuenta que, para poder actualizar el SFA, es necesario un acuerdo entre los dos principales partidos de este país, el PSOE y el PP. Pero, mientras que el Partido Popular no consensúe dentro de su partido, este acuerdo será imposible».

Además, destacan que «hasta que Feijóo llegó a Génova, el PP de la Región también defendía un sistema por población ajustada, pero como a Galicia no le venía bien, el PPRM cambió de criterio».

Por su parte, José Ángel Antelo, presidente provincial de Vox, remarcó ayer que «el bipartidismo defiende una cosa y la contraria, depende de donde preguntes y a la hora que preguntes».