Las Unidades del Sueño de la Región no terminan de despertar

El diagnóstico de apneas, terrores nocturnos, narcolepsias, hipersomnio o trastornos de la conducta REM asociados a enfermedades neurodegenerativas son algunas de las situaciones en las que los facultativos especialistas -neurofisiólogos o neumólogos- derivan a los pacientes a las Unidades del Sueño que hay en el Servicio Murciano de Salud (SMS), equipos que han ido creciendo en instalaciones y tecnología pero que cada vez acumulan más retrasos y demoras con los pacientes, no terminando de despegar.

Así lo denuncian usuarios y profesionales, quienes apuntan a que la espera para someterse a una de estas pruebas puede pasar del año.

Uno de los usuarios citados para una prueba en estos próximos días en el Hospital Reina Sofía de Murcia explica a La Opinión que «no recuerdo ni cuando me dieron la cita, pero hace perfectamente más de año y medio», una situación que lleva a que muchos pacientes opten por abandonar los circuitos de diagnóstico y tratamientos, aburridos por las interminables esperas.

Así, un profesional del propio Área VII de Salud que prefiere mantener el anonimato apunta a que «las Unidades del Sueño siguen en una situación precaria, hay escasez de médicos y la redistribución de especialistas de las últimas OPES no ha ayudado, a lo que se suman las bajas sin cubrir. Esto lleva a que la cosa esté que arde con las listas de espera».

Este profesional del Reina Sofía confirma que las esperas pasan del año, a lo que añade que «incluso en algunas zonas de la Región llegan a los dos».

En la actualidad sólo las áreas de salud I (Virgen de la Arrixaca), II (Santa Lucía), VI (Morales Meseguer), VII (Reina Sofía) y IX (Lorenzo Guirao) cuentan con Unidades del Sueño para el estudio y tratamiento de patologías relacionadas, aunque desde la Consejería de Salud se insiste en que «todas las áreas tienen consultas atendidas por especialistas en Neumología» que son los que derivan a los pacientes a las unidades.

Seis pruebas semanales

Preguntados por la situación de las demoras que denuncian pacientes y profesionales, desde Salud informan de que actualmente se realizan seis pruebas semanales de test del sueño en el Reina Sofía, «lo que está permitiendo recortar notablemente los tiempos de espera».

Además, señalan que en estos momentos, la unidad se encuentra al máximo de su capacidad operativa, «lo que permite reducir las demoras», y destacan que se priorizan los casos urgentes, especialmente aquellos relacionados con la actividad profesional de los pacientes.

98 días: tiempo medio de espera regional para acceder a una consulta de Neumología

La Consejería insiste en que todas las áreas cuentan con consultas del sueño, atendidas por neumólogos. En estos casos, si el especialista considera que hay que realizar un estudio de sueño, se prioriza a los pacientes en función de su actividad profesional -conductores por ejemplo, trabajadores con materiales peligrosos, operarios de maquinaria, entre otros-.

Sobre las demoras afirman que «el tiempo de espera en Neumología en el Reina Sofía son 46 días, por debajo de la media regional».

Sin embargo, los propios datos publicados sobre tiempos medios de espera del Servicio Murciano de Salud (SMS) a junio de 2024 -últimas cifras disponibles- muestran que la demora media regional para la consulta de Neumología estaba en 99 días, con 4.758 pacientes pendientes de ser vistos. De ellos, 1.546 pacientes no contaban con fecha asignada; 2.920 superaban los 50 días; y sólo 287 estaban por debajo de ese tiempo.

Por su parte, en Neurofisiología, en junio de 2024 había 5 pacientes en espera, los 5 no tenían fecha para ser vistos y la demora media era de 63 días.

VitalAire, un aliado del SMS Para llevar a cabo los estudios del sueño el Servicio Murciano de Salud (SMS) tiene desde hace años un aliado en la empresa VitalAire, que proporciona los equipos que los pacientes se tienen que llevar a sus domicilios para las pruebas más convencionales o los específicos de apnea del sueño. Esto lleva a que la empresa tenga un espacio físico propio dentro de varios hospitales públicos de la Región. Desde VitalAire señalan que llevan más de 40 años ofreciendo Terapias Respiratorias Domiciliarias en la Región de Murcia, «donde se atiende a más de 35.000 pacientes en siete áreas de salud, de los cuales el 75% son pacientes con apnea obstructiva del sueño», explican sus responsables.

Polisomnografías

La prueba que se suele llevar a cabo en las Unidades del Sueño y que aparece recogida en este registro de demoras del SMS es la polisomnografía. En ella, se colocan al paciente electrodos en mentón, cuero cabelludo y borde externo de los párpados para recibir las señales durante el sueño, así como monitores en el pecho para registrar frecuencia cardíaca y la respiración.

La demora para la polisomnografía era a junio de 2024 de 45 días. En este caso, eran 402 los pacientes en lista de espera, de los que 313 no tenían cita, lo que viene a demostrar que el 78% de los usuarios no tienen ni fecha.

Esto hace que las cifras sobre listas de espera del SMS no reflejen la realidad, ya que una parte importante de los usuarios no cuentan con cita y no computan en el calculo del tiempo medio.

Sobre ello se pronuncia la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia (ADSP) cuyo presidente, Abel Novoa, explica que «se trata de datos irreales, no podemos conocer el tiempo medio de espera si la mayoría de los pacientes no tienen cita» y señala que hay que diferencias entre la espera para la consulta y la de la prueba en sí.

El doctor Novoa lamenta la opacidad que existe con los datos y que no se conozcan los de las Unidades del Dolor, los de Fisioterapia o los de Salud Mental Comunitaria.

Por su parte, Teresa Martín, de Usuarios de la Sanidad cree que estas demoras y la acumulación de pacientes sin cita asignada «sólo nos lleva a un diagnóstico tardío y a un agravamiento de las patologías que puedan tener los usuarios, al no recibir el tratamiento adecuado en su momento». Asimismo, recuerda que recientemente se ha dotado de equipos a dos unidades que son referentes, Arrixaca y Santa Lucía, «sin que esto se haya traducido en un descenso de las demoras».

El 20% de la población sufre trastornos del sueño

Más del 20% de la población española sufre trastornos del sueño, tal y como indican los responsables de la Sociedad Española de Neurología (SEN), quienes también apuntan que el 48% de la población adulta española y el 25% de la población infantil no tiene un sueño de calidad.

Existen cerca de cien trastornos del sueño clasificados y, además, son muchas las personas que conviven con enfermedades que, por su sintomatología, interfieren en el buen descanso.

El insomnio, definido como la dificultad para conciliar o mantener el sueño a pesar de tener unas buenas condiciones para hacerlo, es el trastorno del sueño más prevalente en España. Afecta a aproximadamente al 20% de la población y conlleva consecuencias que van más allá de las molestias nocturnas, ya que impacta en la salud física y emocional de quienes lo sufren.

Otro trastorno del sueño común en España es la apnea obstructiva del sueño, que afecta al 5-7% de la población y se caracteriza por provocar pausas en la respiración durante el sueño, interfiriendo en el descanso y aumentando a largo plazo el riesgo padecer de enfermedades vasculares (como ictus), diabetes y otros problemas de salud graves.

Por otra parte, entre el 5-10% de los españoles padecen el síndrome de piernas inquietas (SPI), una afección que se manifiesta por sensaciones desagradables en las extremidades que aparece al atardecer o durante la noche y en reposo y provoca un impulso irresistible de moverlas durante el descanso, lo que dificulta la capacidad de conciliar el sueño y mantenerlo de manera adecuada.

La doctora Ana Fernández Arcos, coordinadora del Grupo de Estudio de Trastornos de la Vigilia y Sueño de la Sociedad Española de Neurología (SEN), explica que el sueño saludable es aquel que se adapta a las necesidades de la persona y su entorno, es satisfactorio, tiene una duración y horario adecuado, es eficiente sin periodos de despertar durante la noche.

Aunque reconoce que «conseguirlo no depende únicamente de una mayor educación y concienciación en hábitos de sueño. Existen impedimentos, en una gran parte de la población, principalmente por las necesidades laborales, sociales y de estilo de vida que restan horas al descanso nocturno, siendo inadecuado por debajo de 7 horas en adultos».

La especialista recuerda que un mal descanso tiene consecuencias en la salud individual y en la sociedad en general y se asocia a problemas de salud mental, emocional y física. Además, las personas con enfermedades crónicas, miembros de minorías y personas en situación de precariedad pueden tener grandes dificultades para mantener unos hábitos de sueño óptimo.

Según datos de la SEN, más 4 millones de españoles padecen algún tipo de trastorno del sueño crónico y grave.