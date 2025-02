"El problema de hoy es el alquiler: los precios no dan tregua porque la oferta es escasísima"

Todas las previsiones parecen indicar que el precio de la vivienda seguirá atenazando a los españoles a lo largo de 2025, después de un año en el que se incrementó en compra como en alquiler, un 12,5% desde 2007 y un 11,5%, respectivamente. Por ello, la cadena COPE sale este jueves a la calle con la programación especial El precio de la vivienda para así abordar este gran problema social dando voz a sus protagonistas. La periodista Pilar Cisneros (Mahíde, 1964), responsable de Mediodía COPE junto con Jorge Bustos, conectará con los radioyentes a las 13.00 horas desde la ciudad de Murcia, donde hablará sobre cómo los jóvenes acceden a una vivienda y en qué condiciones.

La Región despidió 2024 con subidas del 8,7% y del 5% en el coste de los alquileres y la compra de inmuebles. En el resto del país la situación no es mejor... ¿Estamos ante otra burbuja?

Los expertos dicen que no al no parecerse a la de 2008, porque en aquel momento ocurría que se concedieron hipotecas por importes desorbitados que luego no pudieron pagarse. Ahora el problema es el alquiler: los precios no dan tregua porque la oferta es escasísima y los propietarios no ven claro poner sus pisos en el mercado por la inseguridad jurídica.

Y a diferencia de los años del bum, en la actualidad apenas se construye...

Hay poco suelo, los materiales se han encarecido muchísimo desde la guerra de Ucrania y existe poca mano de obra, por lo cual promotores y constructoras no están por la labor mientras la población crece. Estamos ante una tormenta perfecta y se aboca a buscar fórmulas que siguen siendo caras e impiden a los jóvenes independizarse, como el alquiler de habitaciones.

Los inquilinos dedican un 36% de sus ingresos de media a pagar el arrendamiento. ¿Qué implicaciones tiene?

Lo recomendable es que no se pague más del 30%, aunque no es solo lo que cueste el alquiler, sino el sueldo. El esfuerzo de los jóvenes murcianos es similar a los de Madrid o Barcelona, porque proporcionalmente lo que ganan no dista tanto de las grandes ciudades. En muchas localidades de provincia y capitales el esfuerzo puede ir a más del 40%. A partir de ahí no es posible ahorrar y es dramático: la mayor parte de los jóvenes ni 100 euros. Y no es cierto que para ellos en Murcia sea más fácil por los salarios, la precariedad y la temporalidad laboral. El problema es sistémico, de toda España.

Los políticos, los caseros, los turistas... Mucha gente tiende a buscar culpables. ¿Tiene nombres y apellidos la problemática de la vivienda?

No lo sé, pero sí sé que las políticas no son las adecuadas. No es posible que se apruebe una ley de vivienda en 2023 y que las consecuencias no sean mejorar el mercado sino empeorarlo; los análisis que se están realizando no son realistas, tampoco los estudios de lo que la gente quiere y necesita. Y está teniendo consecuencias nefastas.

¿Y cuáles podrían ser las posibles soluciones, según las fuentes consultadas para realizar el programa?

A ver si a base de estar toda la jornada de hoy acercándonos a los problemas del día a día de la gente somos capaces de diagnosticar y logramos vislumbrar cuáles pueden ser las alternativas, como mirar qué se está haciendo bien en países de nuestro entorno y copiarlo.

¿Hay lugar para el optimismo?

Ahora mismo no mucho, si bien hay que ser optimistas por naturaleza y pensar que las cosas se van a calmar y los precios a moderar. También ayudaría que los sueldos subieran y la precariedad bajara. Se habla mucho de los relativamente buenos datos del paro, pero qué clase de empleo se está creando, que no ofrece a los jóvenes la opción de emanciparse y ahorrar para hacer cosas en la vida.