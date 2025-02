Podemos lleva su mensaje a la sede de Vox en Murcia: "No nos vais a volver a encerrar en ningún armario"

Podemos ha hecho llegar su respuesta a la petición de Vox al Gobierno regional para que derogue la Ley de Igualdad LGTBI de 2016 de forma presencial, sin intermediarios. De esta forma, los dirigentes de Podemos Fernando Miñana y Víctor Egío, junto al activista José Sevilla, se han presentado en la sede de la formación de "ultraderecha LGTBIfóbica, racista, machista y rancia" para entregarles una carta abierta en la que señalan que son ellos los que tienen "que sentir vergüenza".

"No vamos a escondernos. No nos vais a volver a encerrar en ningún armario. Porque estamos hartos de vuestros ataques, porque no somos nosotros los que tenemos que justificarnos ni defendernos, porque sois vosotros los que tenéis que sentir vergüenza. Por eso hoy hemos venido a veros a vuestros grises cuarteles de invierno", se puede leer en el texto.

"Frente a los que nos quieren callados y resignados, salimos a la ofensiva", aseguró Fernando Miñana tras abandonar la sede.

Podemos aprovechó para anunciar que participará también en la movilización convocada por el colectivo No Te Prives el próximo sábado, a las 18.30 horas en la Plaza de los Derechos de las Personas LGTBIQ+ de Murcia, junto al Puente de Hierro.

Allí se protestará por la solicitud de Vox de derogar la Ley de Igualdad LGTBI+ de la Región de Murcia aprobada en 2016, por el "maltrato a las personas trans" en el Servicio Murciano de Salud, por la pérdida de símbolos LGTBIQ+ y su "abandono" por parte del Ayuntamiento de Murcia, por el auge del discurso de odio en redes sociales y por el "maltrato" al centro de detección y prevención de ITS Checkpoint por parte del Ayuntamiento de Murcia.

Otras formaciones como Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia también se han sumado a la concentración.