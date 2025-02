Los presupuestos regionales de 2025 siguen en ‘stand by’

Febrero empezado y aún no se ha presentado ni el techo de gasto de los presupuestos regionales en la Asamblea Regional. "No hay nada significativo que decir. Cuando haya algo que comunicar, estaremos encantados de hacerlo", señaló este miércoles el portavoz del Partido Popular en la Cámara murciana, Joaquín Segado, que dijo que en su grupo se encontraban en una "postura de espera", aunque espera novedades "en breve".

Más impacientes se mostraron en Vox. Su portavoz adjunto, Rubén Martínez Alpañez, dijo que "es una pena que no tengamos todavía presupuestos, que no sepamos absolutamente nada del techo de gasto y que el PP tenga bloqueados en la miseria a todos los ciudadanos, a todas las asociaciones del Tercer Sector, a todas las empresas y, en definitiva, a toda la Región de Murcia porque no hacen su trabajo", lamentó.

Mientras tanto, en la Comunidad Valenciana, el Gobierno de Carlos Mazón presentará los presupuestos de la Generalitat para 2025 en la segunda quincena de febrero. Así se desprende del calendario parlamentario acordado este martes por la junta de 'síndics' —equivalente a la Junta de Portavoces—, que prevé las habituales comparecencias de los consejeros para explicar las líneas generales de las cuentas en sus departamentos entre los días 24 y 28 de febrero. Así, la lógica indica que el proyecto de ley debería ser depositado en las Cortes Valencianas la semana anterior.