Abren expediente al Colegio de Abogados de Cartagena tras el caso de abuso sexual denunciado por una de sus letradas

El Consejo General de la Abogacía de España ha iniciado un procedimiento contra el Colegio de Abogados de Cartagena tras la denuncia de Elena Mendoza Candela, abogada víctima de abuso sexual por parte de un compañero, según lo previsto en el nuevo Reglamento Disciplinario del Consejo General de la Abogacía.

"Ahora mismo un trámite para presentar alegaciones y documentos, estoy ahora mismo con eso y quiero que esto avance todo lo posible, espero que cada uno este donde le corresponde", señaló Mendoza en declaraciones a La Opinión.

En noviembre, coincidiendo con el 175 aniversario del Colegio de Abogados local, el Ayuntamiento anunció que le concedería la Medalla de Oro de la ciudad, algo que "no me esperaba, entiendo que cuando se resolvió dar esta medalla al colegio, no sabía de esta situación, pero entiendo que los hechos hablan por sí mismos y que de manera ipso facto deberían retirarla".

Mientras Mendoza está feliz por la aceptación su denuncia contra el organismo, porque "no hay mayor satisfacción en la vida que luchar por lo que una entiende que es justo y conseguir respuesta, aunque no haya una resolución definitiva". Si bien vaticina que el proceso será largo, pero "estoy muy fuerte, segura de que estoy haciendo lo que tengo que hacer".

"Estoy cumpliendo con una obligación moral para mí, que es dar la cara por todas las víctimas de agresión sexual que no tienen las herramientas que tengo yo para dar su nombre, su apellido, su imagen pública y estoy fuerte para esperar lo que tenga que venir y llegar hasta el final", aseguró la letrada.

Ahora es Mendoza la que en un plazo de diez días presentará sus alegaciones, "contándolo todo y con la documentación".

Una vez esto suceda, se dará traslado a la institución para que ellos presenten las suyas.

Cuando sucedieron los hechos, "en junio de 2022 el Colegio organizó una comida en El Batel. Esta persona ya me estuvo molestando en la sobremesa, pero el culmen del abuso fue que, cuando nos echábamos una foto de grupo, me agaché, se me puso a la izquierda y metió la mano hasta el fondo, me tocó entre las piernas, la vulva", Mendoza pidió que se le abriera un expediente disciplinario al agresor (ya condenado) y le respondieron negativamente.

Sin embargo, "a los pocos días, me ofrecen una mediación penal, eso supuso un varapalo gordísimo para mí. Me sentí absolutamente sola. No sé cómo pensaron que eso a mí me iba a ayudar, porque la mediación implica sentarme en un despacho cara a cara, con mi agresor y hablar de los hechos".

Este ofrecimiento "me dio un asco tremendo, creo que es tan vergonzoso que jamás se lo hubiesen ofrecido a ninguna clienta que hubiese acudido a su despacho pero, en cambio, o sí que me lo ofrecieron a mí".

Por esta actuación "entiendo que el Ayuntamiento de Cartagena tiene que reflexionar y ver a quién da premios y a quién no".

Al día siguiente de los hechos, me llama el decano. Me dice: ‘Elena, ¿cómo estás? ¿Sigues enfadada?’ Me dijo que él (el agresor) era muy buena persona, el entiende que cuando a mí me vio sin parar de llorar a los segundos de la agresión que eso era el enfado de una cría no un estado de nervios derivado de una agresión sexual de una mujer de 29 años que está sufriendo la mayor vergüenza de su vida".

"En las innumerables sesiones con mi psicóloga durante estos dos años y medio, lo que hemos tratado mayoritariamente ha sido el sentimiento de desamparo al que a mí me han sometido desde mi propio colegio, más que la agresión en sí", concluye la abogada.

La versión del Colegio de Abogados

Por su parte el Colegio de Abogados afirmó la semana pasada que"una vez recaída resolución firme por estricta conformidad del acusado, y desde el momento en que ha tenido conocimiento de la misma, nuestro Colegio de Abogados está procediendo conforme a lo establecido en el Estatuto General de la Abogacía y las normas deontológicas que rigen nuestra profesión".