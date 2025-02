Siete de cada diez directivos esperan aumentar la facturación y la plantilla este año

Siete de cada diez directivos prevén que sus empresas crecerán este año en facturación y en empleo. Según las conclusiones del X Observatorio de la Asociación de Directivos de la Región de Murcia (Adimur), el 71% de los ejecutivos consultados espera incorporar personal y un 21% mantendrá su plantilla.

En 2024 el 71% de los encuestados manifiesta que su empresa ha aumentado la facturación y un 18% dice que la ha mantenido, mientras que apenas uno de cada diez declara que ha bajado sus cifras de negocios.

Las previsiones para 2025 siguen siendo muy positivas, dado que el 76% espera aumentar la facturación, mientras que el 20% confía en mantenerla.

También el balance de la contratación de personal es favorable: el 62% ha ampliado plantilla y un 32% la ha mantenido el pasado año.

Para 2025 el 71% prevé nuevas incorporaciones y un 21% mantendrá su plantilla.

Los directivos murcianos están asistiendo a una paulatina introducción de la IA en sus empresas. Un 34% declara que su compañía está utilizando la IA esporádicamente y un 25% dice que la aplica con frecuencia.

Las expectativas sobre la economía regional también son positivas, puesto que más de la mitad de los ejecutivos percibe una mejora en 2024.

Su opinión sobre el impacto de las políticas públicas en la marcha de la economía murciana ha mejorado algo en el último año, aunque un 46% cree que han sido negativas y un 35% considera que no han afectado.

Uno de cada cuatro encuestados destaca la atracción de inversiones mediante incentivos fiscales como una de las medidas más efectivas para la Región, mientras que el 22% valora la reducción de impuestos y cotizaciones sociales y el 19% señala el desarrollo de las infraestructuras.

Calidad de la enseñanza

Destaca igualmente que el 11% de los directivos señala la mejora de la calidad de la enseñanza como una de las medidas más efectivas para mejorar la economía regional.

Además, la ausencia de una formación adecuada al mercado laboral es la principal debilidad de la economía regional para el 19% de los encuestados, seguida de las infraestructuras insuficientes.

La escasez de profesionales es el principal problema al que se enfrentan los ejecutivos de la Región, junto con la adaptación a las nuevas tecnologías y la disminución de los márgenes.

Se quejan igualmente de que el absentismo laboral ha aumentado seis puntos y alcanza un máximo superior al 9%.

Entre sus preocupaciones figuran también la digitalización y la innovación de las empresas.

El 28% ha recibido fondos Next Generation y un 7% tiene acceso a las ayudas procedentes de la UE, aunque aún no las ha utilizado. Por otro lado, un 51% dice que no los ha recibido.

La pandemia es considerada ya «un mal recuerdo» para las empresas, que en este momento muestran su preocupación por el tamaño.