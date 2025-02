Sandra Ibarra: "Los supervivientes de cáncer necesitamos seguimiento y apoyo"

El próximo miércoles, 5 de febrero, la Fundación Sandra Ibarra desembarca en la Región de Murcia y aprovechará su llegada a la Comunidad para presentar en la Filmoteca Regional a las 19.45 horas el documental Día 0, un evento con entrada libre hasta completar aforo para el que es necesario confirmación previa en el correo info@fundacionsandraibarra.org.

La próxima semana presentáis Día 0 en Murcia. ¿Qué contáis y queréis hacer llegar al espectador con este documental?

Lo que queremos con la Fundación Sandra Ibarra es comenzar a trabajar de una forma más profesional y más cercana en la Región de Murcia. El sistema sanitario está fragmentado y al final es cada comunidad la que tiene su modelo de trabajo, por lo que con este documental intentamos poner el foco en los supervivientes de cáncer. Cuando un paciente recibe el alta de su enfermedad desaparece del sistema sanitario, pero te vas a tu casa con infertilidad, osteoporosis, fatiga crónica, linfedema o Sintrón de por vida, y la respuesta a esto es ‘no te quejes, porque con todo lo que has pasado esto no es nada’. El paciente empieza a peregrinar por el sistema sanitario porque no hay una atención específica al superviviente de cáncer y acaba siendo visto en Atención Primaria, donde acaba todo. Este documental lo creamos para concienciar y visibilizar las necesidades. En él aparecen Mateo, un lorquino superviviente de tres trasplantes de médula; yo, que soy superviviente de dos; así como Francisco, Darío, Bárbara y Elena, supervivientes de otros tipos de cáncer que también cuentan su historia.

Seis casos de supervivencia. Seis historias diferentes, pero con unas necesidades muy similares, ¿no?

Claro, cada uno de ellos cuenta su realidad y después del documental haremos un debate con ellos y con distintos profesionales sanitarios sobre precisamente eso, las necesidades que encuentran los supervivientes. En España somos en torno a dos millones de supervivientes de cáncer, doce millones en Europa, y esto abre una ventana de esperanza, pero hace falta esa atención especializada. Lo que estamos proponiendo también a las consejerías de sanidad y los hospitales es que adapten el modelo asistencial para que contemple también la fase de la supervivencia, que haya una oncología y enfermería de enlace, que haya un seguimiento y que todo esto se registre, porque lo que no se registra no existe.

¿Es necesario que esa atención se preste desde la red pública para que llegue a todos los supervivientes?

Es fundamental contar con equipos multidisciplinares en los que estén implicados distintos profesionales, que haya comunicación entre uno y otros, ya que hay pacientes que quedan con problemas de visión, otros necesitan una alimentación específica o que se les prescriba un tipo de ejercicio determinado para recuperarse. La salud sexual en estos casos también es la gran olvidada, un tabú que lleva a que empieces en una sequedad vaginal y acabes en un divorcio porque no hay profesionales con los que abordar este y otros problemas. Son pequeñas cosas que tienen mucho peso en la calidad de vida de los pacientes.

En 2024 se diagnosticaron en España unos 290.000 nuevos casos de cáncer, de ellos 8.176 en la Región de Murcia, pero más de 100.000 personas lograron superar la enfermedad. ¿Es necesario que se comience a poner el foco en ellos?

Cada vez somos más las personas que nos curamos, pero nos queremos curar bien y lograr nuestra mejor versión, que no nos duela nada y poder seguir cumpliendo sueños. Tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad y eso es lo que queremos visibilizar. Hay que tener muy presente que el cáncer es una pandemia, y que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres lo van a tener a lo largo de su vida y hay que verlo así. Debe ser una cuestión de Estado y que el cáncer se meta en las agendas de los políticos. Todos estamos cada vez más sensibilizados porque todos tenemos un caso cercano y si no es en primera persona es un familiar, un amigo o un vecino.

Además de mejorar la atención a los supervivientes, ¿en qué otra dirección hay que trabajar? ¿Qué muros quedan por derribar?

Aún hay empresas que no contratan a personas que han tenido cáncer; hemos conseguido que se apruebe la Ley de Derecho al Olvido Oncológico porque si has pasado un cáncer no puedes pedir una hipoteca o hacer un seguro de salud. Hay muchas cuestiones que no se conocen y por ello trabajamos en visibilizarlas y empezarlas a cambiar. El derecho al olvido se ha aprobado, pero ahora falta que se aplique y que sea una realidad, que las aseguradoras no te pongan problemas o para contratar una hipoteca.

La Fundación Sandra Ibarra ha puesto en marcha el proyecto Escuela de Vida. ¿En qué consiste?

Escuela de Vida es una aplicación de móvil en la que te puedes registrar como paciente, superviviente o cuidador-familiar, y se puede acceder a servicios pensados para estas personas, a la vez que se crea una comunidad similar a un Facebook de los pacientes en los que ellos mismos se dan consejos y crean una red de apoyo. Estos encuentros digitales muchas veces propician incluso encuentros físicos, ampliando su red social.

La presentación del documental servirá también para que la Fundación llegue a Murcia...

Con la llegada a Murcia queremos avanzar en proyectos en la Región, ya que estamos muy vinculados con esta tierra.