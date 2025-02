Los municipios dejarán de ingresar 56 millones en las entregas a cuenta

El rechazo del Congreso de los Diputados al primer decreto ómnibus presentado por el Gobierno también ha dejado tocada la financiación de los consistorios para este año. El Ministerio de Hacienda ha emitido un comunicado en el que informa de que al decaer el conglomerado de reformas en las que se incluía la prórroga de las entregas a cuenta de 2024 a las entidades locales, la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado quedará reducida a las cifras de 2023. El presidente de la Federación de Municipios de la Región, Víctor López Abenza, ya había previsto que los consistorios de la Región iban a sufrir una merma de unos 56 millones de euros, pero podría ser muy superior.

La nota del Ministerio advierte de que tras la derogación de las disposiciones que había previsto el Gobierno respecto a la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado, se van a modificar las cifras de las aportaciones mensuales destinadas a las corporaciones locales.

«Ha resultado necesario realizar un nuevo cálculo de las entregas a cuenta mensuales del ejercicio de 2025 que, en tanto no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para este año o se apruebe y convalide un nuevo real decreto ley, serán las resultantes de aplicar la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023».

Hacienda explica que al haber sido rechazado el decreto que se sometió a votación en el Congreso el día 22 de enero va a producirse «una revisión de los cálculos ofrecidos inicialmente».

«Lo previsto en el artículo 15 de dicha norma sobre las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado para el año 2025 no podrá ser hecho efectivo, quedando sin efecto el cálculo para su aplicación que se había hecho público a principios del mes de enero en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales (OVEL)», precisa.

El presidente de la Federación de Municipios ya había manifestado que el cálculo ofrecido por Hacienda resultaba muy inferior a las previsiones que tenían los consistorios, dado que se les había anunciado «un aumento del 13%» en el importe de las entregas a cuenta que iban a recibir este año.

Sin embargo, en lugar de haberse producido el incremento esperado, las cifras que les han comunicado después suponen apenas «un incremento del 0,6% sobre las aportaciones de 2024».

Esto significa una diferencia de unos 56 millones sobre las previsiones que tenían los consistorios de la Región y que «ya habían sido recogidos como ingresos».

La mayor pérdida se producirá en los cuatro municipios con más de 50.000 habitantes (Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura), que dejarán de ingresar 32 millones sobre la previsión inicial.

Los 41 restantes sufrirían una merma de 23,5 millones, según explicó López Abenza.

El presidente de la Federación de Municipios se queja de que incluso en el caso de que el Gobierno revise la cuantía de las entregas a cuenta con posterioridad y acabe ingresando las cantidades que haya dejado de enviar mes a mes, «si las cuentas están ya cerradas, el dinero irá a un remanente y no podremos hacer uso de él».

López Abenza ha recordado que desde la Federación de Municipios estatal «se ha solicitado en seis ocasiones» una reunión con los responsables de los ministerios de Hacienda y de Administración Territorial para resolver las discrepancias planteadas.

También la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha criticado que en el nuevo decreto ómnibus pactado por el Gobierno con Junts no se ha incorporado la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, «con lo que ello conlleva de perjuicio para las comunidades autónomas en ingresos, pero tampoco la actualización de las entregas a las administraciones locales». Catalá cifra en 80 millones de euros el coste que va a suponer al Ayuntamiento de Valencia la no actualización de las entregas, así como la no devolución de las aportaciones de 2023 y que «la ministra de Hacienda no haya cumplido con el compromiso del incremento del 13%».

«La financiación de las entidades locales es necesaria, es necesaria ya la actualización de las entregas a cuenta de las autonomías, pero también de las administraciones locales. Tenemos que exigir que el Gobierno cumpla con sus compromisos, que son una actualización del 13% de los ingresos que anunció la ministra a mitad del año pasado» a las administraciones locales, añadió Catalá.

La Federación Galega de Municipios e Provincias ha cifrado en 177 millones de euros la cantidad que los ayuntamientos y diputaciones gallegas dejan de ingresar por la no aprobación del decreto ómnibus en el Congreso, toda vez que derogó la actualización de las entregas a cuenta para 2025 y la liquidación de la participación en los ingresos del Estado de 2023.