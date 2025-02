Evelyn Mesquida: "Donde combatieron los franceses, lucharon también los españoles"

«Los republicanos españoles de la 9ª Compañía, adscrita a la 2ª División Blindada del general Leclerc, fueron los primeros soldados aliados en regresar a París el 24 de agosto de 1944. El papel de estos hombres fue olvidado durante mucho tiempo antes de ser reconocidos [...] La historia oficial prefiere glorificar sólo la acción de los franceses». Así recogió esta historia el Ayuntamiento de París en el 80º aniversario, el 26 de agosto del año pasado, de la liberación de la capital de Francia de las garras de Hitler. No siempre se tuvo tan clara la importancia de los combatientes de La Nueve, que aún seguirían en el olvido si no es por Evelyn Mesquida (Alicante, 1945), periodista y escritora que trabajó allí como corresponsal del Grupo Zeta durante tres décadas. Su labor de investigación y divulgación, sus entrevistas a los supervivientes españoles de aquella resistencia contra el fascismo y sus libros al respecto le valieron el año pasado la Medalla de Oro de la Ciudad de París. El pasado jueves recibió el Premio Libertad de Expresión de la Asociación de Periodistas de Alicante y, el próximo 8 de febrero (sábado), Mesquida participará en las III Jornadas Regionales de Educación y Memoria Histórica que se celebran en Lorquí.

No paran de caerle premios.

Y es un honor porque nunca esperé recibir premios a lo largo de mi carera. Todo mi trabajo ha tenido como fin rendir justicia y acabar con el olvido que estos hombres han sufrido durante tantos años.

Supongo que la entrega de la Medalla de Oro de París fue especialmente emocionante.

Por supuesto. Trabajé allí 15 años para Interviú y otros 15 años para Tiempo. Es una ciudad interesantísima que me permitió rescatar la participación española en la liberación de la ciudad a través de las familias de los supervivientes que seguían allí.

¿Por qué se ha tardado tanto en reconocer la importancia de los españoles?

A los franceses les interesaba crear su propia historia y eso es lo que hizo el general De Gaulle.

¿Su labor de divulgación no encontró resistencia en Francia?

Sí, y sigue habiéndola. Aún echo en falta que una parte de los franceses tenga la generosidad de aceptar lo que es un hecho histórico. Por ejemplo, tenemos pruebas, fotografías, de que el primer hombre que llega a París la noche del 24 de agosto fue Amado Granell, natural de Castellón. Simbólicamente, él fue el libertador de la ciudad. Les cuesta mucho decir algo así y, en su lugar, hablan del capitán de La Nueve, Raymond Dronne. Da mucha pena porque los españoles republicanos pasaron en total 9 años luchando, desde el 36 al 45. De los 146 que formaban esta compañía, solo 16 llegaron hasta el Nido de Águilas. Los demás cayeron por el camino. Pese a todo, ya se les empieza a reconocer su valía, poco a poco, en Francia.

Sí, en Francia ha conseguido rescatar esta historia del olvido. ¿Tiene la sensación de que cuesta más en España?

Sí. Nos cuesta más, pero creo que el ejercicio de memoria en la sociedad española ya es imparable. Fueron más de 500.000 personas las que salieron del país entre finales de enero del 39 hasta abril, huyendo de la Guerra Civil. Es lo que se llamó ‘La Retirada’. No solo salieron civiles, sino que también había combatientes. Eran más de 300.000 personas con experiencia de la guerra. Solo hay pensar que el conflicto acabó en abril en nuestro país y en septiembre Francia le declaró la guerra a Alemania. De una forma casi natural, los españoles cambiaron una batalla por otra. Donde combatieron los franceses, lucharon también los españoles.

Esos españoles no tuvieron casa a la que volver tras la II Guerra Mundial. De eso habla en uno de sus libros. ¿Cree que seguimos sin reconocerles lo que hicieron?

No tenían dónde volver porque sus casas habían sido los bosques, las cuevas. España les tenía cerradas sus puertas. Con el tiempo, se fueron integrando en la vida francesa y yo misma pude estar con algunas de sus familias. El hijo de uno de ellos, incluso, se convirtió en alcalde de su localidad. El trato que tenemos hacia ellos en España, por suerte, va cambiando progresivamente. Este año el Gobierno de España va a hacer una gran exposición sobre La Nueve —es una de las acciones para conmemorar que se cumplen 50 años de la muerte de Franco— y tengo ganas de ver lo que va a hacerse. No miento cuando digo que cada uno de ellos tiene una historia de gran valor y merecería su propio libro.

¿Cómo puede la sociedad evitar el olvido?

Si esto no entra en los centros educativos y no se cuenta nuestra historia, solo nos queda la ignorancia. Esto es cuestión de escuela. No podemos olvidar que detrás de estos testimonios que he ido recogiendo hay miles de muertos, tanto en Europa como en África, luchando en los desiertos de Libia contra el general Erwin Rommel, por ejemplo. Mucha gente desconoce que también hubo españoles que desembarcaron el 6 de junio muy cerca de Normandía. A estas personas nadie las ha conmemorado. Y ahora estoy hablando de hombres, pero también hay una historia muy interesante de las mujeres españolas en la Resistencia francesa.

En unos días viene a la Región de Murcia. También había murcianos en La Nueve.

Por supuesto. Hubo varios y, de hecho, me pone muy feliz que desde el Ayuntamiento de Lorquí se vaya a nombrar Hijo Predilecto a título póstumo a Jesús Abenza. A él no le conocí, pero aparece en los documentos como uno de los más activos que, además, llegó hasta el Nido de Águilas de Hitler. Jugaron un papel muy importante, pero ni mayor ni menor que el de sus compañeros. Me gusta destacar que en la compañía había tendencias diversas, como hubo en la guerra de España. Eran anarquistas, socialistas y comunistas, pero estaban unidos. Uno de ellos me dijo esta frase: «Cuando uno era herido, íbamos todos como un solo hombre». Eso refleja la solidaridad con la que luchaban. Durante mis investigaciones, encontré españoles de casi todas partes. Me sorprendió la cantidad de andaluces, pero también di con catalanes, asturianos, gallegos, valencianos... La pena que tengo es que cuando empecé a trabajar, muchos habían muerto ya.

¿No está ya todo contado?

Hay mucho por trabajar y analizar. Yo me encontré archivos en Dordoña (Francia) que no se habían abierto desde la guerra. Hay millones de pequeñas historias que tendrían que contarse. Para mí es especialmente importante que se sepa que estas personas de La Nueve lucharon por sus principios y fueron coherentes, aunque terminaron muy frustrados porque llevaban a España en el corazón y no consiguieron acabar con la dictadura franquista.

El mundo, al final, les dio la espalda.

Sufrieron muchos silencios, pero fueron hombres libres.

Usted es periodista y gran conocedora de la memoria de este país y de Europa. Con el panorama actual, ¿teme que podamos volver a tropezar con la misma piedra?

No. Ni quiero ni puedo creerlo. La libertad no es para siempre, es una lucha cotidiana, pero quiero pensar que seguimos teniendo las agallas de luchar por nuestros ideales, a pesar de todo, a pesar de los muchos problemas que nos acechan, a pesar de las cobardías. Me niego a creer que no seamos capaces de combatir por lo que pelearon ellos también, por la libertad.