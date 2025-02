Las primeras protestas médicas en la Región de Murcia serán en los centros de salud

La protesta que protagonizarán los médicos de la Región de Murcia el próximo 10 de febrero será en ‘casa’, ya que los organizadores han determinado que finalmente se realizarán concentraciones en los propios centros sanitarios y no frente a la Delegación del Gobierno, como se había planteado inicialmente y como adelantó La Opinión.

El Sindicato Médico CESM informaba este viernes, tras acordarse en la asamblea del jueves noche las primeras acciones contra el borrador de Estatuto Marco que plantea el Ministerio de Sanidad, que las acciones de protesta aprobadas consistirán en concentraciones de 10 a 15 minutos a las puertas de los centros sanitarios de la Región de Murcia el día 10 de febrero, en la franja horaria de las 11.00 a 11.30 horas.

Además, subrayan que estas concentraciones están alineadas con la Confederación Nacional de Sindicatos Médicos a nivel nacional y otras organizaciones nacionales que representan a la profesión médica en las negociaciones que se están manteniendo.

Los facultativos reunidos el jueves en la asamblea informativa contra la propuesta de Estatuto Marco convocada por el Sindicato Médico y el Colegio de Médicos de la Región de Murcia mostraron su indignación generalizada y el rechazo unánime al documento y aprobaron la puesta en marcha de movilizaciones.

Además, el sindicato se adhiere a la convocatoria de manifestación, con concentración a puertas del Ministerio de Sanidad en Madrid el día 13 de febrero, a la que asistirá la estructura del Sindicato Médico, Colegio de Médicos y todos aquellos profesionales interesados.

«Estas movilizaciones serán las primeras, dado que no se descarta aumentar la presión de las medidas progresivamente, no descartando la posibilidad de convocatoria de huelga si no se avanza en una negociación que responda a las particularidades de la profesión médica y a una mejora de la asistencia sanitaria», insisten.

Cautela entre los enfermeros

Mientras que los médicos levantan la voz contra una reforma que consideran que les perjudica, los enfermeros se muestran más cautos, ya que muchas de las medidas planteadas benefician al colectivo. La presidenta del Colegio de Enfermería de la Región, Amelia Corominas, considera primordial un estatuto único y dice que «la clasificación y funciones de los profesionales necesitan una actualización al siglo XXI», mientras que desde Satse Región de Murcia prefieren no pronunciarse de momento.