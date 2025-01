La Región de Murcia pedirá la reforma de la financiación junto con la quita de la deuda

La condonación de la deuda que ha acumulado la Comunidad Autónoma está cada vez más cerca. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha convocado a los consejeros autonómicos a un Consejo de Política Fiscal y Financiera el próximo 26 de febrero en el que se abordará la pretensión de ERC y Junts de reducir el endeudamiento acumulado desde que las autonomías tuvieron que ampararse en el Fondo de Liquidez Autonómico para poder conseguir financiación. El Ejecutivo murciano no ha concretado qué cantidad podría suponer la quita para la Región y se ha limitado a reclamar que la reforma de la financiación autonómica se incluya también en el orden del día de la convocatoria.

«Desde el Gobierno de la Región de Murcia vamos a exigir que se incluya como prioritario en el orden del día la reforma urgente del sistema de financiación autonómica y, además, con un compromiso de plazos», avanzaron fuentes de la Consejería de Hacienda. El departamento de Luis Alberto Marín se queja de que «lo único que sabemos por la prensa a día de hoy ( por el jueves) es que la ministra María Jesús Montero solo quiere convocar a las comunidades autónomas para arreglar lo que le pide Junts, que es hablar de la deuda».

Murcia es una de las comunidades que tienen una mayor proporción de deuda con el Estado, dado que desde la creación del FLA su financiación se ha reducido prácticamente a los fondos aportados por este mecanismo.

La mayor parte de los 13.235 millones que la Comunidad debía a mediados del pasado año corresponden a créditos del FLA, por lo que también será beneficiaria de la quita que el Ministerio de Hacienda pueda llegar a ofrecer a los nacionalistas catalanes, que se ha cifrado en unos 16.000 millones.

La condonación de una parte de la deuda permitiría a Murcia rebajar también la factura de los gastos financieros que origina el endeudamiento. El Presupuesto regional del pasado año destinó 1.376,5 millones a pagar amortizaciones y a costear los gastos financieros de la deuda, que se verían reducidos.

Murcia es, además, la autonomía peor financiada, seguida por la Comunidad Valenciana y Castilla–La Mancha.

Tras la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno regional ha reprochado a Pedro Sánchez que haya incumplido el compromiso de reunir este órgano en enero, tal y como anunció en la Conferencia de Presidentes.

A la ministra de Hacienda le echa en cara que «acomode el calendario a las primarias» del PSOE de Andalucía, en las que es candidata, lo que considera una falta de respeto.

«Terminada su campaña de partido en Andalucía y el congreso de los días 22 y 23 de febrero, entonces se abre hueco en la agenda para sentarse con las comunidades autónomas. Se da de lado una vez más al interés de los españoles en favor de sus intereses personales y de su partido. Es una autentica dejación de funciones y de responsabilidad», afirman desde la Consejería de Hacienda.

La mayor parte de las comunidades autónomas, en especial las presididas por el PP, han reaccionado con desconfianza este jueves ante la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera que tratará de la condonación de la deuda autonómica.

«Ya vamos tarde», señalan desde el Gobierno extremeño (PP), que sostiene que la convocatoria es resultado de las presiones de los barones de su partido para que el asunto se incluyera en la última Conferencia de Presidentes.

En esa línea, el Ejecutivo de Castilla y León acusaba a la ministra de estar más ocupada en mítines que en la Administración de la Hacienda de España.

Desde el ejecutivo socialista de Castilla-La Mancha reconocen que no es la primera vez que se aplaza una convocatoria del CPFF, pero añaden que el Gobierno no tiene resuelto «el tema de Cataluña» y sabe que no puede sacar adelante la financiación singular.

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado un «sistema justo de financiación» para las comunidades autónomas, pues ha advertido: «Estamos llegando al límite de la capacidad de las autonomías para mantener lo que se ha puesto en pie durante tantos años».

Por su lado, el vicepresidente del Gobierno balear, Antoni Costa, se ha quejado de que «aún no se conoce la propuesta del Gobierno de España de esa financiación singular que prometió a Cataluña, tampoco su propuesta para el nuevo sistema de financiación, tampoco esa supuesta reestructuración de la deuda».

A eso ha hecho referencia también la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de Andalucía, Carolina España: «La señora Montero nos quiera reunir para hacerle otro pago a su socio a cambio de unos presupuestos. Nos tememos que quien ha convocado de verdad el CPFF es Puigdemont». Aludía así al hecho de que Cataluña está entre las autonomías más endeudadas, por lo que sería una de las más favorecidas si se acordara una quita de deuda.