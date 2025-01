Los padres de una niña de 9 años con cáncer de Murcia denuncian "negligencias" en la detección y tratamiento

Los padres de Marta, una niña de 9 años con cáncer de Murcia, afirman haber vivido «una pesadilla» durante el tratamiento de su enfermedad en el Hospital Virgen de la Arrixaca por «las continuas negligencias en la detección y tratamiento» de la enfermedad. Por ello, han querido denunciar públicamente su caso y explican que desde el inicio del proceso, cuando la pequeña comenzó a tener síntomas, realizaron varias visitas a su centro de salud y al hospital, aunque «siempre nos mandaban a casa, con la única explicación de que sería una sinusitis».

El padre de la menor, Alejandro G.P., explica a La Opinión que Marta tenía continuos e intensos dolores en la zona de la nariz y tras ver que en Urgencias no le daban una solución, pese a llegar a ir en alguna ocasión «escupiendo sangre», decidieron acudir a una consulta privada para que un otorrino la revisase. Tras hacerle una exploración en profundidad, el especialista vio el tumor situado tras la nariz, por lo que «nos mandó corriendo a la Arrixaca».

En ese momento, según los padres de Marta, el tumor se encontrara casi en el estadio 4, con el corazón, el hígado, el riñón, el estómago y los pulmones «invadidos» por el cáncer.

Ya en el hospital de El Palmar y con un tumor de 6 centímetros detrás de la nariz comenzó el tratamiento, aunque en este camino que ha pasado la pequeña Marta sus padres aseguran que «hubieron también varias negligencias», como la situación que relatan que sucedió en una de las sesiones de quimio, cuando la bolsa se abrió y le cayó parte del líquido (metrotexato) que se administra a la paciente en el brazo de su madre. Alejandro G.P. explica que «incluso la enfermera que nos atendía se fue asustada de la habitación» y a la niña le tuvieron que poner una dosis extra, que «le podría provocar efectos secundarios».

Retrasos y derivaciones a la privada

Los padres de Marta afirman que durante todo el proceso han percibido importantes faltas de coordinación entre los profesionales sanitarios, muchas de ellas ocasionadas por las derivaciones a varios hospitales concertados de la ciudad de Murcia, ya que una vez terminado el tratamiento oncológico la niña se tenía que someter a las correspondientes revisiones, citas programadas cuyo calendario se tiene que cumplir escrupulosamente, que se fueron alterando. «Comenzaron los retrasos en las pruebas y las derivaciones a la sanidad privada, unas demoras que se siguen produciendo, a pesar de esa derivación» a otros centros sanitarios. Por lo que denuncian «un importante problema de organización» y creen que parte de este problema radica en que se hayan eliminado las ecografías de tarde en la Arrixaca y les deriven a otro hospital, en este caso el Morales Meseguer, «un centro que no tiene sala infantil ni especialistas infantiles».

Alejandro G.P. recuerda que hace unos días tuvieron una revisión en la Arrixaca en la que le pidieron una ecografía que le tenían que haber hecho a la niña del abdomen, torax y cuello, «pero no nos habían llamado de ningún sitio y no la teníamos, así que se tuvo que suspender la cita». Días después le hicieron la prueba a la paciente en el hospital público, tras la cual recibió la llamada del privado para citarle de nuevo para la ecografía que ya le habían realizado a la menor en El Palmar. «Esto es un sinsentido», afirma su padre visiblemente cabreado, quien no entiende «este descontrol en las pruebas y revisiones oncológicas a una niña con cáncer».

Ante esta situación, los afectados dicen han interpuesto la correspondiente denuncia en Atención al Paciente por negligencia para evitar que la situación que han vivido se vuelva a repetir.

Salud abrirá una información reservada

Preguntada la Consejería de Salud sobre la denuncia de estos padres, indican que «el Servicio Murciano de Salud no puede proporcionar información sobre un menor, debido a la obligación legal de protección de datos personales y confidencialidad médica, máxime cuando al parecer ya se ha presentado una reclamación por parte de la familia». No obstante, informan de que «en el momento en que el SMS conoce un asunto de estas características se abre una información reservada para que se tomen las medidas oportunas, en su caso». n