Momentos de alta tensión en el Pleno de Las Torres de Cotillas

Un gran dispositivo de seguridad con agentes de la Policía Local y la Guardia Civil ha blindado el pleno que se desarrolla este jueves en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, en el que se están viviendo, según informan a esta Redacción fuentes de la plataforma Stop Biogás, momentos de gran tensión. Varios asistentes a la sesión plenaria han sido expulsados por la Policía Local sin que hayan trascendido los motivos de momento.

El portavoz de la plataforma Stop Biogás Las Torres de Cotillas, José Hernández Pedrero, sostiene que la Policía Local, a través de informe remitido a la Delegación del Gobierno, "ha pedido que se nos prohibiese el acceso a la planta de abajo (donde se encuentra el Salón de Plenos) y nos han obligado a subir a la planta superior. Han enviado dos coches de la Policía Local y uno de la Guardia Civil; nos están tratando como si fuéramos delincuentes".

Miembros de la plataforma Stop Biogás Las Torres de Cotillas, este jueves en la plaza del Ayuntamiento. / L.O.

Según Pedrero, este dispositivo de seguridad se ha montado con motivo de las polémicas declaraciones del alcalde de Las Torres de Cotillas, Pedro José Noguera. El pasado martes, en el Salón de Plenos, durante el acto de presentación de un certamen benéfico, el regidor señaló que "da gusto ver el pleno lleno de gente normal, por no decir otra cosa, porque últimamente estamos acostumbrados a tener a gente más revolucionaria, que no deja ni siquiera hablar".

Vehículos de la Policía Local y de la Guardia Civil, frente al Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. / L.O.

"Nos llamó anormales y revolucionarios y supongo que hoy esperaban cierta presión vecinal, de ahí este despliegue", explica el portavoz de la plataforma, que añade que no se está permitiendo que los vecinos, (pertenezcan o no a la plataforma), se acerquen al Salón de Plenos. "Le estamos explicando a la Guardia Civil que es un derecho el poder acceder a los plenos, o quedarse fuera y escuchar cuando esté lleno; ni siquiera nos dejan estar en la plaza del Ayuntamiento que es enorme, no nos dejan estar ahí para que el señor alcalde esté a sus anchas después de llamarnos anormales y revolucionarios".