Un protocolo ante la contaminación se abre paso en los centros escolares de la Región

La comunidad educativa es especialmente sensible a los altos niveles de contaminación atmosférica que se han registrado en la ciudad de Murcia en los últimos años. Esto unido a la inacción de las administraciones públicas ha llevado a Rocío Arregui, una abogada murciana con tres hijos en edad escolar, a elaborar por su cuenta y riesgo una propuesta de protocolo de actuación ante elevados niveles de contaminación atmosférica en los centros educativos, tanto de Primaria como de Secundaria.

El documento, que ya ha sido remitido a la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Juan González (FAPA-RM), propone que el centro, a través del equipo directivo, constate diariamente la calidad del aire en los portales de información oficiales, durante los días lectivos y en periodo escolar.

Entre los aspectos más llamativos del protocolo de Arregui, doctora en Derecho y profesora asociada de Derecho Penal en la Universidad de Murcia, destaca la recomendación de que cada centro adquiera una estación medidora que informe de los niveles de contaminación atmosférica en las inmediaciones del centro escolar.

En caso de niveles ‘desfavorables’ en la calidad del aire, el protocolo sugiere que el ejercicio o actividad física se realice en el aula de psicomotricidad o gimnasio para evitar que el alumnado esté más expuesto a las partículas nocivas. En caso de que no esté habilitado ningún espacio cerrado se procurará la realización de ejercicios «de baja intensidad». En los periodos de recreo, con niveles intermedios de contaminación, el documento señala que se debería fomentar en caso necesario actividades que no implican una alta intensidad aeróbica.

Cuando la calidad del aire sea ‘muy desfavorable’ o ‘extremadamente desfavorable’, el protocolo indica que la actividad física se deberá llevar a cabo forzosamente en un espacio cerrado «y, de no ser posible, se aplazará su realización hasta la finalización del episodio de contaminación».

La abogada y profesora asociada de la UMU, Roció Arregui, ha elaborado el protocolo ante la contaminación en centros escolares. / L.O.

Otro punto que incluye la propuesta es que el centro debe permitir que cada alumno tenga en su sitio una mascarilla FPP2, «de modo que en caso de episodios contaminantes de alta intensidad pueda ser utilizada en recreos al aire libre».

La propuesta incluye igualmente la idoneidad de que cada centro adquiera un filtro HEPA de material particulado menor de 2.5 micras «para cada aula, manteniéndolo encendido en periodo lectivo en los dias en que la calidad del aire no sea ‘buena’ ni ‘razonablemente buena’.

Además, el documento también hace diversas referencias a la necesidad de mantener informadas a las familias, medidas para minimizar el transporte en vehículo individual, la necesaria coordinación con Policía Local en caso de que se detecten quemas agrícolas u otras actividades contaminantes en las proximidades de un centro escolar o la inclusión dentro de la programación docente de estrategias para concienciar al alumnado y al profesorado sobre las acciones individuales que se pueden hacer para no contribuir al empeoramiento de la calidad del aire.

"Ha tenido que ser una madre y no una administración educativa"

La propuesta ha sido más que bien recibida por la FAPA de la Región de Murcia. «Cualquier propuesta que contribuya a salvaguardar la salud de nuestros hijos e hijas nos parece muy bien, lo que no entendemos es cómo, con los niveles de contaminación que tenemos, haya tenido que ser una madre la que elabore el protocolo y no una administración educativa», señala Marisa Maldonado, presidenta de la FAPA, que añade que a día de hoy «a nivel educativo no hay ningún protocolo detallado, es todo muy genérico; la Consejería de Educación debería establecer un protocolo específico para que sea una realidad que pueda llevarse a cabo».

Según Maldonado, en este momento la FAPA está analizando el documento con el fin de enriquecerlo (con consultas a la Sociedad de Pediatría y con CEAPA, la Confederación de la que forma parte FAPA-RM) para trasladarlo a todas las AMPAS «para que lo lleven a sus respectivos centros educativos y pueda ser una realidad su implantación».