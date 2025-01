Así puedes ayudar a Kuve, la candidata murciana en el Benidorm Fest

Solo quedan unas horas para que Kuve, la candidata murciana en el Benidorm Fest 2025, pelee junto a otros 7 aspirantes por clasificarse en la primera semifinal que tendrá lugar este martes por la noche, a partir de las 22.50 horas.

La cita para elegir al próximo representante español de Eurovisión será transmitida en La 1, RNE y RTVE Play, y los espectadores podrán disfrutar del adelanto a través de ‘Benidorm Calling’, que comenzará a las 20.30 horas en RTVE Play.

El festival ha recordado que este año estrena su nuevo sistema de votaciones, en el que apoyar a tu cantante favorito no te costará ni un céntimo: "Puedes hacerlo gratis a través de la app de RTVE Play o, como siempre, vía SMS".

Al recordatorio del evento se ha sumado la propia Kuve, que esta noche interpretará Loca Xti, el hit con el que intentará pasar a la final del certamen: "Esta noche manda VOTA KUVE mediante SMS al 27066 o llama al 905 811 001", exclamó la artista en X.

Cambio en las votaciones

El nuevo sistema de votación será uno de los grandes cambios en el festival y en las semifinales no se desvelarán los puntos de los participantes, sino que únicamente se verán los clasificados para la gran final. “Como artista lo agradezco porque no es bonito, porque te machacas y no disfrutas del momento tan increíble que estás viviendo. Ellos van a tener paz mental y así el sábado salen todos desde la misma línea”, comentó la murciana Ruth Lorenzo, que presentará la gala junto a Inés Hernand y Paula Vázquez, quien destacó que los porcentajes de votación no se revelarán para evitar presiones innecesarias. El público podrá votar durante 15 minutos después de cada actuación, y la combinación de votos por SMS y a través de RTVE Play representará el 50% de la puntuación final.