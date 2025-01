Los Odres, la aldea más alta de la Región se resiste a morir

La pedanía moratallera de Los Odres, considerada la más alta de la Región de Murcia, es un caso paradigmático de eso que hemos convenido en llamar la España vaciada, la expresión que hace referencia a las emigraciones masivas, el éxodo rural que vivió España, sobre todo a mediados del siglo XX. En los años 60 esta pequeña aldea registraba cerca de 200 habitantes, una escuela y ocupaciones tradicionales, como el trabajo con el esparto o el romero, mientras que hoy en día cuenta con solamente 15 residentes, y el más joven tendrá unos 65 años.

La estampa que presenta actualmente habla de ese desamparo: casas históricas en ruinas, (incluida la iglesia) carreteras de acceso llenas de socavones y como un testigo de tiempos mejores un parque infantil desangelado con apenas cuatro elementos. Si no fuera por negocios como el complejo rural Los Odres, esta rincón de la Región de Murcia habría desaparecido hace mucho tiempo.

Uno de los propietarios de este negocio, pese al estado de las carreteras floreciente, Pedro Lario, sostiene que los murcianos no son «conscientes realmente de lo que tienen aquí» y no entiende cómo este paraje natural, que es «tan impresionante», sigue siendo a día de hoy un gran desconocido.

Hay que reconocer que esta imagen de abandono cambia en verano, (y un poco en invierno porque la nieve también atrae) cuando muchos huyen del asfalto de las grandes ciudades para resguardarse en algunas de las casas que siguen en pie, o en el complejo rural, donde pueden disfrutar de temperaturas más amables e incluso de noches frescas en pleno mes de julio o agosto, pero ese pequeño bullicio dura poco, y los problemas se quedan y los escombros se acumulan.

Un columpio sin niños en la localidad de Los Odres (Moratalla) / Enrique Soler

La desatención pública es un problema común en todos esos territorios poco poblados de gran extensión y muy diseminados. Los presupuestos municipales no llegan a todo y desde elAyuntamiento no es raro que recuerden al Gobierno regional que no puede tratar por igual a Moratalla que a otros territorios con menos extensión y más poblados.Los desafíos y las necesidades no son los mismos.

En este escenario, compartido con otras poblaciones cercanas como Cañada de la Cruz o Inazares, el Macizo de Revolcadores, (con el pico del mismo nombre o el de Los Obispos), se levanta más de 2.000 metros como un filón que no se puede ignorar y que puede constituir la última oportunidad para generar alrededor de él empleo y oportunidades económicas: contratación de guías, rutas, investigación en la alta montaña, mejora de las infraestructuras locales... y todo eso arrastrará el interés hostelero a una pequeña aldea que se resiste con uñas y dientes a desaparecer.