Carolina Martínez: "Para transformar la Región de Murcia hay que gobernarla"

"Tenemos la fuerza para superar todos los retos que tenemos por delante", aseguró el sábado pasado Carolina Martínez (1995) tras ser elegida secretaria general de las Juventudes Socialistas (JJSS) de la Región de Murcia, que cuenta con cerca de 500 militantes. Concejala en el Ayuntamiento de Molina de Segura desde 2019, esta profesora de Educación Física —que también se sacó el Grado de Periodismo— coge los mandos de esta organización con el objetivo de luchar contra la desinformación, una lacra difundida, dice, desde el Partido Popular.

¿De dónde le viene el compromiso con el socialismo?

Me viene de familia, tanto mi bisabuelo como mi abuelo, que estuvo en la cárcel durante la Guerra Civil, fueron militantes del PSOE. Esa es la herencia que me dejaron y siempre quise formar parte del partido, aunque me echaba un poco para atrás el que estemos tan señalados en una región que lleva ya treinta años con la derecha en el Gobierno. Al final, llegué a la conclusión de que no quiero estar en ningún lugar en el que no me quieran por defender mis ideas y, cuando Eliseo García formó su equipo municipal en Molina de Segura en 2019, me animó y me sumé. Siempre he confiado mucho en él, incluso fue profesor mío en la universidad.

¿Qué organización recibe de Miguel Ortega, ya exsecretario general de JJSS?

Él ha sido un secretario general muy generoso, que me ha cedido todos los espacios que he necesitado y siempre estaba pensando la mejor manera en la que todos pudiéramos sumar. Recibo unas Juventudes en las que se respiran unión y ganas de trabajar, con mucho optimismo. Lo que tenemos que hacer ahora es continuar con todo lo bueno que hemos hecho, como la alta representación que tiene la organización juvenil en las instituciones. Estoy pensando en Rosa, alcaldesa de Alhama de Murcia, o José Meseguer, secretario general del PSOE de Alguazas, pero son muchos más.

"El principal reto que tenemos ahora mismo es la desinformación porque de ahí viene todo lo demás, como el rechazo a la política"

Ha mencionado antes que se señala a las personas de izquierdas en la Región. ¿Tan difícil es ser del PSRM?

Nací en el 95 y ese año entró la derecha en el Gobierno de esta Región. Ni yo ni nadie de mi generación hemos conocido otra cosa. Además, he notado que hay mucha gente que vota en contra de sus propios ideales, entre otras cosas, por el sentimiento tan grande que hay de rechazo a la política. Es muy difícil hacer ver a los demás que otra cosa es posible si ni siquiera han visto a otro partido en el Palacio de San Esteban. Eso, por ejemplo, se consiguió en Molina con Eliseo García. Después de veinte años, entró el PSOE y la gente se dio cuenta de que no había color —En 2023, el Partido Socialista volvió a ganar las elecciones, pero no pudo seguir en el Ejecutivo local por el pacto PP-Vox—. Algunos dicen que es por la persona, y es verdad que nuestro candidato vale muchísimo, pero él estaba ahí porque defiende los valores del PSOE. No me gusta nada cuando se dice que todos los políticos son iguales. No es verdad. Tenemos un marco difícil contra el que tenemos que luchar.

Es verdad que llevan mucho sin gobernar en la Región, pero sí que están en Moncloa y eso no parece que les sume votos.

El Gobierno de España está ejecutando más inversiones que nunca en la Región de Murcia. En Molina, por ejemplo, ha financiado casi por completo el nuevo centro de salud, por mucho que el Gobierno de aquí se quiera poner las medallas.

"Hemos acabado percibiendo por problemas algunas cuestiones que no lo son, como la ocupación ilegal de viviendas"

¿Qué es más urgente en las JJSS de la Región? ¿Cuál va a ser su tarea número uno?

El principal reto que tenemos ahora mismo es la desinformación. De ahí viene todo lo demás, como el rechazo a la política a la que me refería antes. Cuando los ciudadanos dejan de hacer política, otros la hacen por ellos. Actualmente, hemos acabado percibiendo por problemas algunas cuestiones que no lo son. Eso pasa con la ocupación ilegal de viviendas. El número de casos es insignificante, pero hemos comprado el marco de la ultraderecha en esta cuestión. Lo que importa de verdad es la dificultad que hay para acceder a la vivienda, que es bien distinto. Como importa también lo que ocurre con nuestro Mar Menor. Es de eso de lo que tenemos que hablar.

¿Diría que Nuevas Generaciones, del PP, promueven la desinformación?

Por supuesto. Sin ir más lejos, los comentarios que hicieron después de anunciar el Gobierno de España ayuda humanitaria para Gaza. Es mentira que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no haya dado ayudas para la dana. Miles de millones que han llegado o están en camino. Pero es que, además, intentan crear odio entre la gente para que vean a los gazatíes como el enemigo. Apostamos por una política solidaria que mejore la vida de la gente. Ellos saben que lo que dicen no es verdad.

Están habiendo muchos cambios en el entorno socialista regional. Aún está colocando las cosas en la Secretaría General del PSRM Francisco Lucas.

Exacto. Esta renovación a mí me da muchas esperanzas e ilusión por el hecho de que puedan cambiar las cosas en la Región de Murcia. Y creo que se está contagiando. Yo fui una de las que apoyó a Lucas desde que presentó su candidatura. Me gustaron mucho sus ideas sobre el relevo generacional y sobre la necesaria unidad del partido. Es lo que hace falta, centrarse en lo que importa, empezando por nosotros mismos. El momento de cambiar la Región es ya; y para transformar esta tierra hay que gobernarla. Vamos todos a una.

Pues tiene mucho trabajo por delante. La juventud española no parece estar muy inclinada hacia la izquierda y sí hacia discursos radicales.

Es una pena, pero sigo pensando que los jóvenes de hoy son una generación comprometida y reivindicativa. Lo que pasa es que estamos pasando por un escenario en el que los discursos de odio están a la orden del día, especialmente en redes sociales, que es donde está el público adolescente. De ahí mi insistencia en luchar contra la desinformación para poner luz sobre los temas que, aunque a muchos parece no importarles, son los que más les afectan. Hay que convencer a los jóvenes para que se suban a nuestro barco y confío en que con Francisco Lucas lo vamos a conseguir. El PSOE ha sido siempre el partido referente de la izquierda y lo tiene que seguir siendo.