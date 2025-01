Bonet Ferrer: "Las cámaras de comercio ayudaremos a las empresas" a aplicar la reducción de la jornada

El empresario y presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet Ferrer, no se alarma por la reducción de la jornada laboral que quiere aprobar el Gobierno y afirma que "hay empresas que ya la tienen, otras que lo tendrán fácil para aplicarla y otras que lo tendrán bastante difícil", pero asegura que en este último caso "las cámaras de comercio ayudaremos a quienes lo tengan difícil" para ponerla en marcha.

De esta forma se ha pronunciado Bonet Ferrer este martes al ser preguntado por esta medida momentos antes de ser investido doctor honoris causa por la UCAM -Universidad Católica San Antonio de Murcia- durante la ceremonia de celebración de Santo Tomás de Aquino.

El presidente de la Cámara de Comercio de España es doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona y presidente de honor del Grupo Freixenet, de ahí que la conferencia que ha impartido para su ingreso en el claustro de la UCAM haya llevado por título Aproximación al concepto, potencial e importancia del desarrollo de la empresa familiar: El Caso Freixenet.

De esta forma, ha aprovechado para reivindicar el papel de la empresa familiar, "el ámbito en el que me he desarrollado y que supone la mayor parte del tejido empresarial de España, lo que nos lleva a un capitalismo familiar que hay que defender, con recursos en formación e impulso de los valores de la empresa familiar".

En su caso, se mantiene ligado a Freixenet como presidente de honor porque se encuentra jubilado, aunque no está muy de acuerdo con poner fin a una trayectoria profesional si los trabajadores se encuentran en condiciones de continuar. "No entiendo que en ocasiones se jubile a la gente, la jubilación debería ser un derecho y no una obligación".

José Luis Bonet se ha mostrado muy agradecido a la UCAM por este reconocimiento "que viene a levantar mi ánimo" tras un año 2024 que considera "aciago" tras haber perdido a varias personas muy queridas y cercanas.

España, un país de pymes y empresas familiares

Durante su discurso, ha hecho un repaso por el papel de las empresas familiares en España, Europa y a nivel mundial, llegando a afirmar que "España es un país de pymes y la mayoría de ellas son empresas familiares, lo que sugiere que nuestro sistema económico es, en realidad, un capitalismo familiar, con un alto matiz humano e inclusivo y un gran potencial de desarrollo en el futuro próximo".

En el caso concreto de Freixenet, empresa familiar de su familia materna, su presidente de honor recuerda que ha ocupado cargos de dirección en ella durante más de 50 años y que en este tiempo se ha pasado de un volumen de ventas en 1965 de un millón de botellas a un volumen de venta de unos 100 millones de botellas y siendo el líder mundial en el sector.

Además, apunta a que en la formación de estas empresas hay diferentes fases, entre las que destaca la fase estratégica y la fase emocional. En la primera de ellas destaca la intención de continuidad generacional, que se convierte en un aspecto central, ya que no sólo se busca preservar la propiedad familiar sino también de asegurar que el negocio sea sostenible y se transmita a las siguientes generaciones. Mientras que en la fase emocional se admite que el capital socioemocional es un componente fundamental de la definición de empresa familiar, ya que las decisiones no solo se toman en función de la rentabilidad, sino también por el deseo de preservar el bienestar y la identidad de la familia.

José Luis Bonet también ha aprovechado para recordar el decálogo de los factores que considera claves del éxito de Freixenet y que serían de aplicación a cualquier empresa familiar: cohesión familiar; calidad; competitividad; ambición;diversificación; innovación; internacionalización; marca; fortaleza, determinación y coraje; sabiduría en el gobierno.

El acto de Santo Tomás de Aquino ha estado presidido por la presidenta de la UCAM, María Dolores García, quien junto a la rectora de la universidad, Josefina García Lozano, ha destacado la trayectoria de la institución. La presidenta también ha manifestado su satisfacción por contar con Bonet y que éste haya aceptado formar parte del claustro de la Universidad Católica. Al mismo tiempo, le ha agradecido su trabajo y el apoyo que han tenido desde la Fundación Incyde para el impulso del HiTech de la UCAM.