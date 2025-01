La invasión del pescado de Marruecos y Argelia indigna al sector pesquero murciano

El debate sobre la competencia desleal en el sector de la pesca por parte de países como Marruecos y Argelia no ha hecho otra cosa que ganar intensidad en los últimos meses. Las nuevas restricciones a la pesca de arrastre impuestas por Europa han ahondado en esta amenaza para las cofradías pesqueras regionales, que ven cómo las lonjas, los mercados y las plazas de abastos se llenan de productos que incumplen las tallas mínimas autorizadas por la normativa comunitaria.

El presidente de la Federación Murciana de Cofradías de Pescadores, Bartolomé Navarro, pone algunos ejemplos sangrantes, como el mero, cuya talla mínima de pesca es de 45 centímetros, «pero ahora te lo puedes encontrar con 20 o 25 centímetros».

Tenemos que cambia las leyes, ¿cómo es posible que vendan aquí lo que tenemos prohibido?

La pescadilla debe tener 20 centímetros para que la puedan comercializar los pescadores murcianos, «pero aquí está llegando pescadilla de entre 13 y 10 centímetros». El rape, el gallopedro, o el pargo son otros sospechosos habituales que tampoco cumplen con las tallas exigidas en España.

Los paros de protesta que organizó la pesca de arrastre en la Región entre finales y principios de año obligó a las plazas de abastos, como la de Santa Florentina en Cartagena o la de Verónicas en Murcia, a buscar alternativas y comprar ese producto, sobre todo de la lonja de Alcantarilla, hasta donde llegan todos los transportistas de distintos puntos del Mediterráneo.

España pedirá a Europa el cese de los recortes en el sector El incremento de los productos marroquíes y argelinos en los mercados es una de las consecuencia de los recortes impuestos por Europa por razones de sostenibilidad. En este sentido, cabe destacar que esta semana, en una reunión entre el ministro Luis Planas y los consejeros del ramo del litoral mediterráneo, se acordó trabajar para cambiar el reglamento europeo de pesca para evitar en los próximos años rebajas drásticas en las cuotas de actividad. Además, la consejera del Pesca en Murcia, Sara Rubira, ha pedido más ayudas económicas y la actualización de los caladeros porque se está trabajando sobre informes desactualizados cuando la situación del Mediterráneo, según Rubira, ha mejorado.

Con respecto a la falta de control, Navarro asegura que los inspectores sólo revisan el producto nacional, pero el género que procede de Marruecos «ni lo miran porque no le afecta la política pesquera común, pero eso no puede ser, deberían revisarlo todo y si detectan que el producto no da la talla sancionar, pero claro, no puedes sancionar al comprador, porque compra bien, con su factura», señala el portavoz de las cofradías pesqueras, que no ve otra solución que «cambiar las leyes».

Cómo es posible, se pregunta Navarro, que si «hay un pescado prohibido, ¿por qué dejas que venga ese mismo pescado de países como Túnez, Argelia o Marruecos y se venda en España?»

«Tenemos que cambiar la legislación y prohibir, por poner un ejemplo, que una pescadilla con menos de 20 centímetros pueda venderse», independientemente del país de origen del productor.

«Lo mismo les pasa a los agricultores, a los que le exigen muchas cosas para fumigar y se hace la vista gorda con el producto marroquí que invade la Región a mejor precio, porque no le tienen que echar los costosos productos que sí tienen que poner nuestros agricultores; y eso es algo que está permitiendo el Gobierno de España».

La importación de este producto también podría suponer un peligro para la salud pública en la Región de Murcia, alerta el presidente de la Federación, que sostiene que el pescado que llega de estos países no comunitarios lo hace eviscerado (con las vísceras extraídas). Navarro explica que con esta práctica se pretende mantener más tiempo la frescura (las partes blandas son las que antes se deterioran), por lo que «ese producto puede llegar a la plaza y tener ya cinco o seis días; es una locura».

Ayudas para el cambio de las mallas a otras más sostenibles En el encuentro con las comunidades autónomas del Mediterráneo, el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, dio detalles del procedimiento que se seguirá para la aplicación de las ayudas de Estado para la adaptación de las redes al requerimiento europeo. Para ello, se modificará la Orden 423/2020 sobre el plan de gestión del Mediterráneo, en periodo de consulta pública en este momento. Esta orden establecerá el uso de copo de malla mínimo de 45 milímetros para la pesquería de costera y de 50 milímetros para la de profundidad, cinco milímetros más en cada caso que las actuales. El Ministerio financiará íntegramente la compra de dos copos nuevos por embarcación y de cuatro en el caso de los buques que realizan la pesquería mixta. Se prevé que la medida beneficie a 314 buques de costera y 246 de pesquería mixta.

Otro agravio comparativo tiene que ver la distancia para ejercer la actividad pesquera. «Cada país comunitario tiene 12 millas de aguas nacionales, una vez que pasas esa línea ya estás en aguas internacionales, pero ellos se meten en nuestras millas, en nuestras costa; es algo que hemos podido comprobar una y otra vez y se permite», denuncia Bartolomé Navarro, que echa de menos más control de esas aguas por parte de la Guardia Civil o las fuerzas militares. «¿Es que nuestro Gobierno no va a defender nuestra agua y nuestros caladeros?», pregunta indignado.

Frutas y verduras

Esta semana se ha dado a conocer un dato que preocupa a los agricultores españoles: las importancias de frutas y verduras desde Marruecos subieron más de un 30 por ciento en octubre de 2024, con respecto al mismo mes del año anterior.

Preocupan especialmente las distorsiones que se están generando en el sector del tomate. En este sentido, cabe destacar que la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha anunciado recientemente que emprenderá acciones legales por fraude fiscal contra los importadores de tomate marroquí y apuntan que habrían defraudado cerca de 71 millones de euros. La razón es que se habría excedido el límite de toneladas exento de impuestos permitido por el acuerdo de libre comercio entre la UE y Marruecos y, por tanto, se estaría incurriendo en fraude fiscal.