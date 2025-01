Fitur Cruises 2025 resalta el auge del turismo azul, que alcanzará los 37 millones de cruceristas en 2025

Fitur Cruises, el espacio dedicado al mundo de los cruceros en la Feria Internacional de Turismo organizada por Ifema Madrid, que se está celebrando del 22 al 26 de enero, ha resaltado la gran popularidad y el importante aumento que se está viviendo en el número de viajes en crucero en todo el mundo. Según las previsiones de reservas de la propia industria, más de 37 millones de pasajeros se embarcarán en esta modalidad turística durante 2025. Además, los expertos del sector han afirmado que el crucerista “es fiel con la experiencia de un crucero, pero mayoritariamente infiel con las navieras, ya que gusta probar nuevos productos y estilos de viaje”.

Fitur Cruises ha celebrado múltiples actividades y ponencias dirigidas tanto a profesionales como al público general, en las que ha analizado las últimas novedades y las tendencias futuras del sector. En los dos primeros días, han destacado diversos eventos y charlas programadas en Cruise Campus donde, en un formato innovador, se ha presentado el mundo de los cruceros desde todas las perspectivas y ángulos, con gran éxito de público, y donde se han revelado datos esclarecedores sobre las tendencias y novedades, tanto de las navieras como de los viajeros.

Entre otras ponencias desarrolladas, el profesor de la UCM Frank Babinger analizó el momento actual y los desafíos que viven los puertos de cruceros; mientras que el equipo de Baluma Cruises, representantes en España de Celebrity Cruises y Azamara, presentó los elementos diferenciadores de las navieras Premium. Por su parte, la popular naviera Costa Cruceros mostró a los agentes de viaje su oferta de producto para 2025 y la idoneidad de su 'Todo Incluido' para disfrutar de “unas vacaciones en crucero sin preocupaciones”. Esta naviera organizó también un evento de networking. Por otra parte, se celebraron diversas charlas que dieron a conocer el estado actual de la industria de los cruceros.

Cómo es y qué busca el crucerista

Jesús García, editor jefe del Magazine Cruceroadicto.com, analizó cómo es y qué busca el crucerista en 2025, indicando las razones que animan a reservar un crucero detectadas entre sus lectores y dejando patente que “el crucerista es fiel con la experiencia de un crucero, pero mayoritariamente infiel con las navieras, ya que gusta probar nuevos productos y estilos de viaje”. Según García, “el crucerista en 2025 es más exigente y consciente, aumenta el gasto, está más interesado en el ‘slow traveling’, es tendente a escapadas last minute, siendo el precio un factor determinante; busca embarques cerca de casa (no más allá de tres horas), quiere tener la sensación de ser sostenibles, aumenta las workations, y está abierto a la desestacionalización para evitar la masificación”. Por otra parte, en otra de las ponencias, se analizó el sector de los cruceros de lujo. En este sentido, desde Regent Seven Seas y Emerald Spanic se revelaron sus elementos diferenciadores y las claves de su comercialización de la forma más efectiva ante una audiencia de agentes de viajes.

Fitur Cruises continuará con su programa de eventos y ponencias en los próximos días, con temas como la redefinición de los cruceros ultra premium, las claves del éxito y popularidad de las excursiones de cruceros en español, cómo disfrutar más en las vacaciones, los seguros de viaje, etc. Además, durante el fin de semana se celebrará el popular Cruise Scavenger Hunt, patrocinado por Intermundial, en el que los equipos deberán resolver pistas y visitar una serie de escalas de cruceros a lo largo de los pabellones de FITUR para optar a un sorteo final donde ganar viajes en crucero para dos, bonos para excursiones, o seguros de viaje.

Fitur Cruises 2025 cuenta con una importante participación con navieras líderes como Costa Cruceros, Italia; Baluma Cruises, representantes en España de Celebrity Cruises (Estados Unidos) y Azamara (Estados Unidos); NCL Holding, con Norwegian Cruise Line (Estados Unidos), Oceania Cruises (Estados Unidos) y Regent Seven Seas (Estados Unidos) y la naviera Emerald Spanic, representantes en España de Emeral Cruises (Australia) y Scenic Luxury Cruises (Australia). Junto a ellas, también estará presente Shore2Shore, compañía dedicada a excursiones y tours para cruceros en español.

Premios Cruceroadicto

FITUR Cruises celebró también la tercera edición de los Premios Cruceroadicto en un evento donde se dieron cita la mayoría de los 40 finalistas en las 16 categorías. Estos premios internacionales dan voz a los viajeros eligiendo a las mejores navieras, barcos y puertos del pasado 2024, proclamando a los más votados por el crucerista. Los ganadores son: