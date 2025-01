Antonio Moreno, secretario de Agricultura de UPA Murcia: "Necesitas previsión y no dar palos de ciego"

—¿Los cultivos no tradicionales se han convertido en una tendencia en alza en Murcia?

—Se podría decir que sí y eso responde a dos factores: la innovación, hay muchos agricultores que quieren hacer cosas distintas y eso es algo muy positivo, pero también está el factor de la desesperación, casi por desahucio: gente que está con el almendro y lo está pasando muy mal, o con la vid, que ha pasado de tener casi 70.000 hectáreas de viñedo a tener 20.000. Por eso muchos buscan alternativas.

—¿Y el suelo cultivable en la Región es propicio para estos cambios?

—Tampoco tenemos tantísimas posibilidades, porque hablamos de unos suelos con una pluviometría muy baja, es decir, en estos temas, casi siempre estamos hablando de nuevos cultivos de secano. El aloe vera por ejemplo es un cultivo que con muy poca agua va para adelante. Aunque también hay otros como el pistacho o el cerezo, que necesitan más agua y por eso se están yendo a las zonas de pedanías altas. Además, el cerezo es un cultivo interesante porque nuestra cereza es mucho más precoz que la de otras comunidades y puede llegar al mercado muy pronto.

—La trufa, el pistacho, el cerezo, ¿qué otros cultivos alternativos podrían funcionar en esta tierra?

—En los últimos años, en la zona de Caravaca de la Cruz, se está trabajando mucho con las plantas aromáticas; aunque este año han sufrido mucho.

—A qué retos se enfrentan los agricultores que apuestan por este tipo de cultivos.

—Para poder tener un cultivo emergente y tener unas posibilidades de negocio necesitas tener un mercado previo para ese producto bien identificado.

—Imagino que hay muchas variables que pueden fallar.

—Siempre recuerdo el caso de unas jóvenes que querían hacer una implantación de chumberas, pero el problema que tenemos es que Medio Ambiente en su momento lo declaró como especie invasora, y no se pueden hacer de forma legal, y no pueden recibir ningún tipo de apoyo. Y lo primero que les digo es que si quieren poner chumberas deben preguntarse antes a quién vas a vender los higos. Tienes que tener una previsión y una salida comercial clara, trabajar con un itinerario meditado y definido de lo que quieres hacer, de lo contrario estarás dando palos de ciego, y eso puede acabar en arruinándote.

—Tener una buena idea no es suficiente.

—Claro, cuando tienes el producto tienes un problema. Has puesto dinero, has puesto en funcionamiento un cultivo y ahora no tienes dónde sacarle un rendimiento. Ese es el problema que nos encontramos, que muchos ponen por delante los cultivos y después piensan cómo venderlos.

—¿Qué se puede hacer para remediar estas situaciones?

—Les hemos trasladado a la Consejería la necesidad de unas planificaciones regional, una proyección de futuro sobre qué tipo de cultivos queremos tener, aprovechando los estudios del IMIDA y trabajando de manera coordinada con las cooperativas para ir viendo dónde y cómo introducir el producto.