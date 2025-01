El ministro Puente afirma que la Región perderá 288 millones tras la 'pinza' de PP, Vox y Junts en el Congreso

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado este miércoles que, con la derogación del decreto ley omnibús apoyada por PP, Vox y Junts, desde este jueves ya no habrá descuentos al transportes público y los usuarios tendrán que comprar los billetes de tren, metro y autobús a su precio original. "Qué irresponsabilidad", se ha lamentado.

En la red social X, el ministro ha detallado que, en el caso de la Región de Murcia, la pinza que han hecho los tres partidos, tumbando también la revalorización de las pensiones, supondrá unas pérdidas de 287,8 millones de euros correspondientes a las entregas a cuentas del sistema de financiación del ejercicio 2025: "Lo pagará la sanidad y la educación", ha advertido el vallisoletano.

Casi 4 millones perdidos para el transporte público

Respecto a los descuentos de transporte público, "a partir de mañana (jueves) decae el respaldo legal que tenían las ayudas y, por tanto, los usuarios de autobuses, cercanías, trenes, etcétera, tendrán que pagar el importe completo del billete o del precio completo de la bono conforme a lo que existía antes de la entrada en vigor de esta medida", ha resumido.

Eso sí, el fin de los descuentos no se aplica a quienes ya tengan el abono en vigor. "Los abonos ya sacados han generado un derecho y esos se van a poder utilizar --ha dicho--. El que tenga un abono ya adquirido, con carácter previo, le vale. Lo que ya no se va a poder es adquirir abonos mañana al precio, ni títulos de transporte, al precio que tenían con las bonificaciones".

En el caso de la Comunidad, el impacto de las ayudas al transporte público que han caído alcanzarían los 3,7 millones de euros, según las estimaciones del Gobierno central.

El ministro ha culpado de esta situación al PP, que en su opinión "le importa cero" la ciudadanía, y a Junts, cuya posición ve también "injustificable", porque se puede discrepar de muchos decretos y muchas votaciones en las que se puede no llegar a acuerdos, "pero dañar a millones de españoles y también de catalanes con tal de dañar al Gobierno es algo absolutamente incomprensible".

No obstante, incide más en la actuación del PP porque "se le llena la boca de que es un partido de Estado, que mira por los intereses de los españoles antes que por los suyos, y hoy ha quedado en evidencia que eso no es así".

Puente ha dicho desconocer cómo se podrá revertir esta situación de los descuentos de transporte, pero en todo caso llevará un tiempo y no será antes de mañana. Según ha explicado, "era muy difícil" pensar que la oposición fuera a tumbar un decreto que incluía estas ayudas al transporte, medidas en favor de los afectados por la DANA y la revalorización de las pensiones. "No me cabía en la cabeza", ha reconocido.

Pero tampoco sabe cuáles son los puntos que rechaza la oposición, si eran las ayudas de la DANA, la actualización del salario mínimo o sólo el tema del palacete de París cedido al PNV. "En fin, tanta irresponsabilidad. No me extraña que haya muchos ciudadanos que estén hartos", ha dicho.