Los trámites para la construcción de viviendas serán declarados de urgencia para reducir los plazos a la mitad

El Gobierno regional declarará de urgencia todos los trámites y procedimientos administrativos vinculados a la puesta en marcha de promociones de viviendas de precio asequible contempladas en el decreto anunciado por el Gobierno regional para “reducir la burocracia a fin de que se agilice al máximo la puesta a disposición de las viviendas”. También se plantea cambiar el uso del suelo y utilizar edificaciones destinadas a equipamientos y servicios para construir casas.

Así lo ha avanzado el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, al presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción (Frecom), José Hernández, durante una reunión de trabajo que han mantenido este lunes dentro de la ronda de contactos para impulsar la nueva normativa regional en materia de vivienda.

“La tramitación urgente para el nuevo modelo de vivienda asequible supondría acortar los plazos a la mitad del trámite ordinario actual y con las mismas garantías legales”, destacó García Montoro, quien recordó que lo que impulsa el Ejecutivo regional con esta nueva modalidad es “atender de manera inmediata el problema de acceso a la vivienda de los jóvenes y familias de clases medias”.

García Montoro recordó que el Ejecutivo regional quiere disponer del nuevo decreto ley “lo antes posible, para dar una solución a los problemas de acceso a la vivienda, que es uno de los más acuciantes de la Región de Murcia”.

El programa denominado ‘Vivienda asequible de la Región de Murcia’ tiene el objetivo de "estimular la promoción de vivienda en suelos públicos para ampliar la oferta. Esta modalidad tendrá limitaciones de precio y renta de los compradores y su tramitación será más ágil que la de la vivienda protegida tradicional, al eliminarse la calificación", ha dicho.

El consejero avanzó que se barajan distintas medidas legales para incrementar la oferta de suelo urbanizado para destinarlo a vivienda protegida con carácter urgente y transitorio. Entre ellas destaca la adecuación de locales o edificaciones con uso predominante terciario a uso residencial con destino a vivienda protegida.

Esta medida se materializaría con la introducción de un régimen especial de cambio de uso en el nuevo decreto ley. “La posibilidad de implantación de este uso residencial alternativo al terciario pensamos que tendrá eficacia inmediata desde la entrada en vigor de esta ley y no precisará modificación del planeamiento urbanístico, siempre con una serie de condiciones en las que estamos trabajando”, expuso el responsable regional.

El anterior consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo, que dejó el cargo el pasado mes de julio cuando se rompió el pacto entre el PP y Vox, también había propuesto destinar las edificaciones sin terminar que hay en distintos municipios de la Región a la construcción de viviendas protegidas y así se lo había planteado al Ministerio.

El presidente de Frecom ha agradecido las medidas previstas por el Ejecutivo para acortar los plazos de ejecución de los nuevos proyectos y ha dicho que las empresas demandan "más agilidad en la tramitación burocrática de los proyectos, más financiación y rebajas en los impuestos".

Frecom rechaza el "café para todos"

José Hernández se ha lamentado de que el Plan de Vivienda estatal presentado la pasada semana por el presidente, Pedro Sánchez, está concebido como un programa de «café para todos», que no se ajusta a las necesidades específicas de todas las comunidades autónomas y ha dicho que Frecom va a analizar el texto propuesto por el Gobierno murciano para hacer las aportaciones que «considere oportunas" con el fin de que "sea una realidad lo antes posible».

«Es una pena que se haya llegado a esta situación. Entendemos que el café para todos no existe, pero hasta ahora hemos tenido un plan de vivienda en el que el Gobierno nacional ha diseñado un plan que es igual para todos, cuando no tiene las mismas necesidades un murciano que gallego. No es lo mismo Los Alcázares que Bullas», ha señalado.

Añadió que para conseguir que se pongan en marcha nuevas promociones de viviendas protegidas es necesaria «una mayor financiación, una agilización burocrática y una reducción considerable de impuestos».

Ha agradecido "todo lo que sea favorecer la agilización, la financiación para favorecer el acceso de los jóvenes a la vivienda", ha dicho que José Hernández. "Cada día es un poco más triste para aquellos que quieren acceder a una vivienda, sea en régimen de alquiler o en propiedad".