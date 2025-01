El PP cree que la caída del PSOE en el Cemop se debe a "las políticas de Sánchez de castigo a la Región"

El Barómetro de Invierno del Cemop ha permitido al PP empezar la semana de la mejor manera posible, con una previsión de mayoría absoluta de su partido si se celebraran elecciones hoy mismo. "Unos datos que, según el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, "plasman la cada vez mayor confianza de los ciudadanos de la Región en el PP y en las políticas en general del Gobierno del presidente Fernando López Miras".

Los populares consideran que "los ciudadanos premian unas políticas que han llevado a la Región a la cabeza del crecimiento económico y la creación de empleo". Además, el portavoz del PP destacó que "alcanzar la mayoría absoluta en un sistema electoral como el actualmente vigente, que se aprobó precisamente con el objetivo de evitarla, tiene muchísimo mérito"

Joaquín Segado, ojeando el Barómetro de Invierno del Cemop. / L. O.

Respecto a la oposición, Segado remarcó que "la cuesta abajo del PSOE en la Región, lastrado por las políticas de Sánchez de castigo y maltrato a la Región, la corrupción y, últimamente, su propia división interna, no parece tener freno". De hecho, destacó que el principal grupo de la oposición "toca suelo electoral e iguala los peores resultados de su historia en la Región".

"La mayor rémora para el PSOE de la Región se llama Pedro Sánchez, que se hunde como el líder político peor valorado, y cuya gestión consideran mala o muy mala dos de cada tres ciudadanos", manifestó Segado, añadiendo que se trata de una "carga de la que, sin embargo, los socialistas de la Región, que hacen un seguidismo ciego a sus políticas y consignas, no saben o no quieren liberarse". El PP no espera que cambie la que consideran "una fallida estrategia" tras la elección de su nuevo secretario general, Francisco Lucas, "que representa al 'sanchismo' puro y duro".

Carmina Fernández y Alfonso Martínez Baños, este lunes en la Asamblea. / L. O.

Desde el PSRM, como es lógico, hacen una lectura diferente. Ante el batacazo en las encuestas, que reduce aún más su representación en la Asamblea, Carmina Fernández, portavoz adjunta del Grupo Socialista en la Cámara murciana, indica que este estudio "recoge una foto puntual del 25 de noviembre, momento que nada tiene que ver con la actual situación tras unas elecciones primarias". Desde la formación que ahora lidera Francisco Lucas subrayan que se encuentran en un "nuevo escenario", con un "nuevo proyecto que terminará de configurarse en el próximo congreso regional, a principios de marzo".

Ante la gran desmovilización de su electorado que refleja este sondeo, Fernández, cree que "las primarias son un revulsivo para los votantes de izquierdas" y "un punto de partida para esa movilización".

Por otra parte, señaló que el barómetro del Cemop detecta "graves problemas", como la creciente preocupación por el cambio climático. Así, Fernández instó al Gobierno regional a "actuar de manera urgente" para paliar sus efectos, "tal y como viene pidiendo el PSOE en la Asamblea". En este sentido, le reclama un plan de recuperación y protección de las zonas afectadas por la muerte masiva de árboles, un plan de calidad del aire y redoblar la protección sobre los espacios naturales de la Región. "Esto no es una prioridad para el Gobierno regional", indicó.

Vox no cree que el PP tenga mayoría absoluta

Rubén Martínez Alpañez, portavoz adjunto de Vox en la Asamblea. / L. O.

"La encuesta de intención de voto parece una broma de mal gusto", señaló el portavoz adjunto de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, en la rueda de prensa posterior a la presentación del barómetro. "Es la primera encuesta que establece transferencia de voto de Vox al PP de toda España", indicó. Los de Abascal acusan a los investigadores demoscópicos de la Universidad de Murcia (UMU) de haber "bajado la participación un 7% para poder dar una mayoría absoluta al PP".

Sobre la encuesta sociológica, en Vox destacan que "las políticas del bipartidismo se traducen en desafección de todos los ciudadanos por la clase política", pero no se incluyen como responsables. "Vox no tiene que ver con eso. Estamos de acuerdo con esa percepción porque son el PP y el PSOE los que se ponen de acuerdo para repartirse sillones", señaló Martínez Alpañez.

Podemos cree que el PSOE "ha tirado la toalla"

María Marín, portavoz de Podemos en la Asamblea. / L. O.

La portavoz de Podemos en la Asamblea, María Marín, se mostró convencida de que, si hoy se celebrasen elecciones, la coalición Podemos-IU-AV "no solo mantendría sus resultados, sino que mejoraría la representación que ostenta en la Asamblea", obviando la bajada en los sondeos que les da el Cemop este lunes y que les dejaría con tan solo un escaño en el hemiciclo.

Ante los "vientos de reacción muy fuertes desde Estados Unidos", en Podemos seguirán reivindicando que "ahora más que nunca se necesita una izquierda sin complejos frente a la internacional reaccionaria". Frente a esta postura, afirmó que el PSOE "ha tirado la toalla".