Amanullah, refugiado afgano en Murcia: "Aquí vivo sin miedo mientras sueño con un Afganistán libre y seguro"

El joven Amanullah Hussaini, estudiante de Informática en la UMU, lleva dos años viviendo en Murcia «sin miedo», aunque quiere «regresar algún día a un Afganistán libre y seguro». Recibe a La Opinión en el piso del Infante que comparte con otras personas, en la ciudad que ahora es su hogar.

¿Por qué tuvo que salir usted de su país, Afganistán?

Tuve que salir debido a la inseguridad y las constantes amenazas a mi vida y a la de mi familia. La llegada al poder de los talibanes empeoró la situación. Yo era estudiante y músico y formaba parte de una organización llamada Women Aid Afghanistan, que tenía como objetivo ayudar a las mujeres en el país. Además, mi hermano trabajaba con las fuerzas de Estados Unidos. Vivir allí se convirtió en una cuestión de supervivencia, así que tuvimos que irnos.

"Muchas personas pasan hambre y los derechos básicos, especialmente los de las mujeres y niñas, son constantemente violados"

¿Cuánto tiempo lleva en Murcia y cuál es su día a día aquí?

Llevo dos años en Murcia. Vine aquí buscando un lugar seguro para empezar de nuevo y la oportunidad de construir un futuro. Mi rutina diaria comienza yendo al gimnasio. Soy estudiante de Informática en la Universidad de Murcia y trabajo como camarero los fines de semana en un hotel. Durante el resto de la semana, por las mañanas soy voluntario en un programa llamado Cuerpo Europeo de Solidaridad con una oenegé llamada Asociación Cultural Euroacción. Por las tardes, asisto a la universidad. Actualmente vivo en un apartamento compartido con voluntarios de Europa en el barrio del Infante.

El joven Amanullah Hussaini, en Murcia, donde reside y ya ha encontrado su hogar tras tener que irse de Afganistán. / Israel Sánchez

¿Cómo es la situación actual en Afganistán, qué le dicen sus allegados que permanecen en el país?

La situación no es buena. Mis amigos y parte de mi familia que no pudieron salir del país me cuentan que muchas personas pasan hambre y que los derechos básicos, especialmente los de las mujeres y niñas, son constantemente violados. Viven con miedo y desesperanza. Incluso es difícil hablar con ellos y escuchar sus problemas, enfrentan mucho sufrimiento. Por ejemplo, mis hermanas, que vivían conmigo en Afganistán, ahora son refugiadas en Pakistán.

¿Fueron muy difíciles los trámites para conseguir el asilo en la Región de Murcia?

El proceso fue complicado. Los trámites son largos y a menudo te sientes perdido en el sistema. Afortunadamente, recibí apoyo de la Cruz Roja y de personas maravillosas como mi trabajadora social, Michaela, y mi abogada, Laura, además de todos en la organización que me guiaron y apoyaron durante todo el proceso. Incluso me ayudaron a ingresar a la universidad, integrarme en la sociedad y encontrar un trabajo. Estoy feliz con lo que consigues al final , y sé por mis amigos que en otras partes de Europa el proceso puede ser aún más largo.

¿Se ha sentido discriminado en algún momento en Murcia por su condición de extranjero?

En general, he encontrado mucha amabilidad y apoyo en Murcia. La gente aquí es muy amable y acogedora. Vivir en otro país con una cultura diferente es un poco desafiante, pero no he sentido discriminación aquí en Murcia. Al contrario, siento que este lugar es como mi hogar.

¿Desea poder volver a Afganistán algún día?

Por supuesto, mi sueño es regresar algún día a un Afganistán libre y seguro. Pero, por ahora, mi prioridad es reconstruir mi vida aquí en Murcia, donde puedo vivir sin miedo ni discriminación. Quiero agradecer a todas las personas y a los murcianos por acoger a los refugiados que tuvieron que huir de sus países y dejar sus hogares debido a la guerra y la violencia. Su amabilidad marca una gran diferencia.