El retraso de las ayudas a las renovables en la Región llega al Defensor del Pueblo

También el diputado de Podemos por Murcia en el Congreso, Javier Sánchez Serna, culpa a la Comunidad Autónoma de que la Región «continúe a la cola en la tramitación de las ayudas del Plan Moves III para la compra de vehículos eléctricos por parte de particulares».

El parlamentario explica en un comunicado que ha pedido datos al Ministerio de Transición Ecológica y que, según la respuesta obtenida, «la Administración regional sólo ha resuelto hasta hoy un 11% de las solicitudes». También ha preguntado «qué parte de estos fondos había llegado realmente a los compradores de coches eléctricos». La contestación obtenida es que «de los más de 27 millones de euros que desde 2021 que el Gobierno de España ha transferido a la Comunidad, la Región de Murcia sólo ha pagado 3,8 millones a los beneficiarios».

Sánchez Serna opina que «este dato sitúa al Gobierno de López Miras como el que peor gestiona las ayudas del Plan Moves III». Considera que «el perjuicio que el constante retraso en el cobro no se queda solo en el dinero que no reciben, sino que genera otros gastos, como los consecuentes incrementos en los intereses al no poder cancelar con ese dinero parte del préstamo con el que se financió el vehículo».