El Partido Popular denuncia que el «caos» en Muface afecta a 35.000 funcionarios en la Región de Murcia

«Caos en Muface», que afecta a 1,5 millones de funcionarios, 35.000 de ellos en la Región. Es lo que denunció este sábado el Partido Popular por «culpa de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez», recalcó Isabel Borrego, diputada nacional de dicha formación.

«Parece ser que a la ministra de Sanidad, Mónica García, no le importa en absoluto el colapso que se produciría en todo el sistema sanitario nacional de no alcanzarse un acuerdo, ya que no sería capaz de absorber de un día para otro a los cientos de miles de personas adscritas a Muface», señaló Borrego.

Asimismo, aprovechó para cargar contra el ministro Óscar López: «Que haga de una vez su trabajo y dé seguridad a los funcionarios, que necesitan esa atención sanitaria que desde hace muchísimos años viene funcionando con éxito». «Con su desidia e inacción», continuó la diputada popular, «ha creado un problema donde no lo había, y lo que debería hacer es ponerse las pilas y sentarse con las aseguradoras y el sector para encontrar una solución a este problema».

«Si no sabe, que dimita y que dé paso a alguien que sepa transmitir certidumbre a nuestros funcionarios», concluyó.