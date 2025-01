Francisco Lucas, el socialista que se curtió en la huerta y sedujo a Ferraz

Hay figuras que marcan vidas y quien dejó huella en la de Francisco Lucas (35 años), que podría convertirse hoy en el nuevo líder del PSOE regional si gana las primarias del PSOE, es su abuelo, Manuel Lucas, que pasó nueve años encarcelado durante la dictadura franquista y que era un gran simpatizante de Felipe González —del de los primeros años, al menos—.

«Murió cuando yo tenía 11 años, pero me acuerdo mucho de él porque me transmitió los valores del Partido Socialista», señala Lucas, que ha «mamado el socialismo en la huerta», en concreto, en El Raal, donde se crio.

Lucas comenzó a ser más conocido para los ciudadanos cuando fue de número 3 en las listas del PSOE para las elecciones autonómicas de 2019, de la mano de Diego Conesa. Sin embargo, empezó a labrar su camino mucho antes. Con 18 años se afilió al PSOE y con 20 ya era vocal de la Junta Municipal de la pedanía y vicesecretario general de la Agrupación Socialista de Marjales, una de las primeras del municipio.

Es el candidato con mejores contactos en Madrid, ya que forma parte de la Ejecutiva Federal



El gran salto lo dio en 2015, cuando decidió dar el paso y presentarse a las elecciones para convertirse en el presidente de la Junta Municipal de El Raal. «Me recomendaron los más sabios del lugar que no me presentara, que me iba a quemar porque el PP ya tenía mayoría absoluta desde hacía muchos años», recuerda. No solo no se quemó, sino que le dio la vuelta a la tortilla y el que ganó con mayoría absoluta fue él, con una diferencia de más de mil votos, que no son moco de pavo en esta localidad.

Los méritos de Lucas no solo se circunscriben al partido. El murciano finalizó sus estudios de Derecho con 23 años y entonces se hizo autónomo. «Comencé a atender a mis primeros clientes en el comedor de la casa de mis padres. Cuando salía con mis amigos, repartía las tarjetas de abogado y la realidad era que los fines de semana trabajaba de camarero», explica el candidato.

Francisco Lucas, visto por Sabiote. / Sabiote

«Conforme avanzaba el tiempo, tuve que seguir trabajando en la hostelería muchos días durante la semana para poder pagar esos recibos de autónomo y demás gastos. Después de algunos años difíciles, mi despacho ahora cuenta con 8 trabajadores», comenta este socialista con orgullo.

Fuerte se vería para que, mientras presidía la Junta de El Raal, se presentara a las primarias del partido en 2017 contra los dos pesos pesados de entonces: María González, actual secretaria de Estado, y Diego Conesa. Él quedó tercero y, ante la segunda vuelta, se decidió por la candidatura del exalcalde de Alhama. «No lo hice por directriz de Ferraz, como tampoco me presento ahora porque me lo diga nadie, sino que actué entonces y actúo ahora libremente», subraya.

Promete llamar a quienes apoyan a Conesa para decirles que cuenta "con todos ellos"

De aquel congreso regional salió vicesecretario general y portavoz de la formación y, en 2019, se convirtió en diputado autonómico durante la legislatura más turbulenta que ha vivido la Región de Murcia. Fue él, precisamente, quien sustituyó a Conesa como portavoz del Grupo Socialista cuando este decidió entregar su acta de parlamentario. Aunque Lucas se jacta de «respetar los tiempos» de los procesos, es lógico pensar, porque siempre ha sido así, que si pasa a ocupar la Secretaría General del PSRM, él será quien encabece las listas a las autonómicas de 2027 y que, si no saliera entonces elegido presidente de la Comunidad, ocuparía de nuevo el cago de portavoz de su grupo.

«Lo recuerdo como un gran reto y, humildemente, pienso que estuve a la altura de la situación», considera sobre su papel en la Asamblea entre 2021 y 2023. Pero, en estos dos años, él ha ido acumulando más responsabilidades, tanto orgánicas como institucionales, y Lucas ya no es el mismo. «Ahora me veo con más experiencia que hace dos años», explica. Durante la legislatura más difícil para el PSOE en el Congreso, él es presidente de la Comisión de Justicia —donde se tramitó la ley de amnistía— y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de la Comisión de Política Territorial. Dentro del partido, Pedro Sánchez ha renovado el papel del murciano en la Ejecutiva Federal, nombrándolo el pasado mes de diciembre secretario de Reforma Constitucional y Nuevos Derechos (antes lo era de Transparencia y Regeneración Democrática).

«Es el momento de devolver al partido toda la inversión que ha hecho en mí», señala. Para ello, la primera gran batalla que tiene que ganar es la de este domingo contra su exsecretario general. Se percibe cierto malestar por la decisión de Conesa de volver a presentarse, ya que Lucas considera, como ya advirtió en el debate celebrado el pasado miércoles, que el predecesor de José Vélez «dejó tirada a la militancia» cuando lo dejó todo en 2021. «La frustración que sienten los socialistas murcianos empieza y se consolida con él, en el mismo momento que abandona el barco. Ahora quiere reescribir la historia, como si los problemas que hemos pasado fueran ajenos a su persona», lamenta.

De ahí las constantes referencias al «relevo generacional» de este joven muy experimentado que quiere dejar atrás el pasado y «mirar hacia el futuro». ¿La primera cosa que dice que hará si gana esta noche? «Llamaré a todos los compañeros que hicieron público su apoyo a Conesa para transmitirles tranquilidad y decirles que cuento con todos ellos. Me creo este proyecto de unidad y voy a sumar todo el talento que tiene este partido», asegura. Será muy fácil comprobar el cumplimiento de esta promesa.