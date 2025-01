Diego Conesa, el aprendiz del 'Manual de resistencia' de Pedro Sánchez

A Pedro Sánchez le tuvieron que escribir un Manual de resistencia (Ediciones Península, 2019) ante su capacidad innata para sobrevivir ante cualquier tipo de contratiempo político y para caer de pie ante los más viles ataques de sus compañeros de partido.

Fue él quien rompió el mantra de que es imposible ganarle unas primarias al aparato de un partido. Y ahí está, de presidente del Gobierno de la nación desde que triunfó su moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018, la primera vez, por cierto, que ocurría en España.

En aquellos años, uno de sus principales apoyos en la Región era Diego Conesa (51 años), que se hizo con la Secretaría General del Partido Socialista murciano en 2017, tras pasar por la Alcaldía de Alhama de Murcia. Y, como todo el mundo sabe y él recuerda cada vez que tiene ocasión, logró ganar las elecciones al Partido Popular en 2019. Hacía 28 años que no sucedía tal cosa.

Lo que no pudo hacer es gobernar y aquella legislatura fue un auténtico dolor para el PSRM, que se desinfló rápidamente, hasta que le dieron la puntilla en 2021 después de una moción de censura fallida gracias a un grupo de tránsfugas de Ciudadanos, el partido aquel que venía a regenerarlo todo. Se estaba escribiendo, pensaba todo el mundo, el fin de Diego Conesa; pero él parece haberse leído y aprendido el citado Manual de resistencia.

Diego Conesa, visto por Sabiote. / Sabiote

¿Puede un candidato que no cuenta con el beneplácito del aparato ganar las primarias? ¿Puede un exsecretario general volver a presentarse para ocupar el mismo puesto? Pedro Sánchez demostró que sí se puede y Conesa lo está dando todo para cumplir su sueño y hacer historia en la Región.

‘Volver a ganar’ es su lema de campaña y su ventaja es el buen recuerdo que de él guardan buena parte de las agrupaciones y militantes de base de toda la Región de Murcia, por mucho que haya perdido la confianza del aparato, un ente que puede ser muy protector cuando está de buenas contigo o hacerte sentir muy solo cuando se cansa de ti.

«Uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras», dice el candidato cuando se le pregunta por sus relaciones con Ferraz. No obstante, subraya que respeta a su partido, al que reconoce que, sin él, ni siquiera habría llegado a concejal de la oposición en su municipio.

El partido no contó con él durante su travesía de tres años por el desierto

«Algunos se piensan que me mueve el rencor, pero yo siempre he defendido y puesto en valor el trabajo de todos mis compañeros. Rencor habría si hubiera estado estos tres años diciendo cosas, pero no ha sido así. Se ha abierto un proceso y voy a las agrupaciones a explicar mi modelo para el PSRM», explica. Es cierto que no ha dicho nada en estos tres años, entre otras cosas, admite, porque con él «no han querido contar para nada» a pesar de estar «a disposición del partido».

Conesa no se achanta ante la muestra de poderío de su rival en estas primarias, que llegó a su presentación como candidato con decenas de cargos orgánicos e institucionales. Hay unos 5.200 afiliados a esta formación y él cuenta, dice, con 1.500 avales, aunque presentó menos. «Sé que el resultado va a ser muy ajustado», aventura, y, en ‘petit comité’, afirma que la diferencia puede ser de tan solo un centenar de votos o menos.

Conesa se presenta como el candidato del municipalismo, del trabajo entre las agrupaciones. «A mí me preocupa la situación en municipios como Ojós, Pliego o La Unión», lugares en donde hay que solucionar las «rencillas existentes», comenta. Y luego está lo que él llama «liderazgos compartidos». «Es un error que no se haya visibilizado la labor de María González Veracruz, siendo ella secretaria de Estado durante dos años, porque es un activo para vender la labor del Gobierno de España en la Región, ya que son muchas las inversiones que hay. Como pasa con ella, están Francisca Baraza o Juan Luis Soto», manifiesta. Dos de estos tres nombres, sin embargo, no le apoyan en este proceso de renovación del partido.

Se estrenó como delegado del Gobierno en las vías de Santiago El Mayor y puso fin al tren en superficie

Más aprecio parecen tenerle los exógenos al partido. Parte importante del movimiento ProSoterramiento, crucial en la victoria socialista de 2019, han mostrado su apoyo a Conesa a través de un manifiesto. No es raro, teniendo en cuenta que él se estrenó como delegado del Gobierno en las vías de Santiago El Mayor, dirigiéndose megáfono en mano a los vecinos presentes en una de las múltiples concentraciones celebradas para conseguir que el ferrocarril dejara de dividir la ciudad de Murcia. Fue con su liderazgo cuando los policías dejaron de dar palos a los manifestantes y fue con él cuando se paralizó el proyecto de la llegada del AVE a la capital de la Región para soterrar las vías de una vez por todas. Hoy, los trenes entran a Murcia bajo tierra.

Dice que vuelve «más maduro» y que ha «aprendido de los errores». Además, no se esconde:«Lo he dicho abiertamente. Planteo unas dinámicas de trabajo y contactos con la sociedad civil para visibilizar liderazgos en el 25, 26 y, por su puesto, en el 27», cuando hay elecciones autonómicas a la Asamblea Regional. Diego Conesa no solo tiene los ojos en su antiguo despacho de la calle Princesa, este candidato, como en 2019, quiere sentarse en el sillón que hoy ocupa Fernando López Miras. «Es mi hoja de ruta», sentencia.

Si pierde hoy, significará que no está hecho de la misma pasta que Pedro Sánchez.