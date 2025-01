Eduardo González: "Hay que hacer llegar a la población que el 40% de los cánceres son prevenibles"

Eduardo González Martínez-Lacuesta (Madrid, 1955) acoge con ilusión su reciente nombramiento como presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la Región de Murcia, una nueva etapa en la que coge el testigo cedido por el doctor Manuel Molina Boix, que ha estado al frente de la entidad los últimos seis años. González Martínez-Lacuesta estudió Medicina en Murcia e hizo la especialidad de Pediatría, tras lo que entró con una beca en el equipo de Salud del Ayuntamiento de Murcia para realizar los reconocimientos escolares a los niños del municipio. Durante unos años compaginó esta labor con su trabajo de pediatra en distintos municipios de la Región, lo que le llevó a pasar por consultas de Yecla, Santomera y la pedanía murciana de Algezares, entre otras. En su faceta profesional destaca también su labor como Director del Área de Salud del Consistorio murciano, puesto que ejerció hasta su jubilación en 2021.

¿En qué momento comenzó su vinculación con la AECC de la Región de Murcia?

Conocía a Manolo (Molina Boix) por mi trabajo en el Ayuntamiento, ya que durante su etapa como director general de Salud Pública en la Consejería trabajamos juntos en la coordinación de distintos programas de prevención y promoción de la salud. Un día, hace algo más de dos años, después de jubilarme, nos encontramos y me invitó a sumarme a la Asociación Contra el Cáncer. Realmente lo vi como una oportunidad para dar continuidad a mi trabajo en el ámbito de la salud pública, me encontraba bien físicamente y él ya tenía en la cabeza que quería irse, por lo que intentó formar un equipo y una junta directiva en aquel momento que pudiera tener continuidad.

Molina Boix deja el listón alto, al igual que antes lo hizo Agustín Navarrete (quien estuvo 20 años al frente de la AECC en la Región de Murcia). ¿Le ha dado algún consejo para esta transición?

La AECC cumplirá ahora 60 años en la Región de Murcia y durante este tiempo ha sufrido distintos cambios, aunque el impulso fundamental lo dio el doctor Navarrete, que fue quien tuvo la gran idea de incorporar a Manolo (Molina Boix). Pasear con él por Murcia es una gozada, en cada calle y cada esquina lo para la gente, todo el mundo le conoce. Realmente tengo a los dos como referentes, pero Manolo es una persona inteligente para no dar consejos, aunque sí que me ha ido presentando y tutelando, por lo que será un cambio sereno y tranquilo.

¿Qué le han aportado a nivel personal los dos años y medio que lleva implicado en la AECC?

La AECC me ha aportado ilusión. He pasado de ser un jubilado que iba a hacer la compra a realizar algo que me ilusiona y en lo que puedo contribuir y ayudar. Realmente me sorprendió la infraestructura que tiene la asociación en la Región y el equipo humano impresionante, desde la gerente hasta los profesionales y jóvenes que hay implicados. Somos más de 23.000 socios, contamos con más de 1.600 voluntarios y tenemos 69 juntas locales en la Región de Murcia, lo que da una idea de nuestra dimensión en una comunidad con 45 municipios. Estamos en todos y abarcamos todo el territorio regional.

¿Cuál es el principal reto que se plantea en esta nueva etapa?

Tenemos que poner en marcha el Plan Estratégico 2025-2028 que se aprobó en la última asamblea nacional de la asociación, un plan que se marca como objetivo que en el año 2030 el 70% de los cánceres tengan cura, lo que supone un reto muy ambicioso. Para ello hay que trabajar en tres ámbitos: prevención, acción social e investigación. Es precisamente la investigación la que nos hará llegar a ese objetivo, pero también hay que hacerle llegar a la población que el 40% de los cánceres son prevenibles. Para ello sólo hay que llevar a cabo unas pautas de alimentación saludable -la dieta mediterránea es la que ha hecho que en España tengamos una de las esperanzas de vida más altas del mundo-, reducir el sedentarismo y limitar el acceso y consumo de tóxicos, como son el tabaco, el alcohol, las drogas ilegales y los contaminantes ambientales.

Habla del tabaco, pero ahora los jóvenes tienen a su alcance otro peligro: los vapeadores.

Con el tabaco esperamos que la nueva ley que se está tramitando sea lo más ambiciosa posible y que no se quede sólo en la prohibición en las terrazas. Pero el vapeo se ha vendido como la solución, cuando lo que es realmente es un nuevo problema.

Desde hace unos años se percibe el impulso que se ha dado a la investigación contra el cáncer. ¿Es esa la vía que hay que seguir para aumentar la supervivencia?

La investigación es el camino. En la Región de Murcia tenemos mucha suerte de contar con las dos universidades (UMU y UCAM) y con el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) Pascual Parrilla. En el caso de la AECC, el 17% de lo que se recauda pasa al fondo nacional para investigación y desde la Región de Murcia damos casi medio millón de euros para becas postdoctorales y un proyecto de investigación nacional. El último, centrado en el cáncer cerebral infantil. Mi objetivo es aumentar las becas postdoctorales porque estoy seguro de que lo que acabará con el cáncer es la investigación y ahí tienen que ir los recursos. En nuestro caso, el 90% del presupuesto de la asociación está formado por donaciones y las aportaciones que hacen los socios, sólo una pequeña parte son fondos públicos, lo que hace que no dependamos tanto de ayudas de la Administración.

El pasado verano la AECC dejó de hacer las mamografías del programa de cribado de cáncer de mama en la Región para centrarse en otros objetivos. ¿No cree que con ello la asociación pierde parte de su identidad de los últimos 30 años?

Era una paso que había que dar y, precisamente, la Región de Murcia fue la última autonomía en dejar de hacerlas, nos convertimos en la aldea gala. La AECC impulsó los cribados de cáncer de mama antes que la Administración, pero es una atención que debe dar Sanidad y la hemos dejamos a medida que ellos la han ido asumiendo. Lo importante es que se siguen haciendo. Pero es cierto que dejar de hacer las mamografías deja un vacío en la asociación que debemos ver como una oportunidad para impulsar todo lo demás: apoyo psicológico, social, de logopedia e investigación.

El Observatorio del Cáncer de la AECC recoge que 2024 ha cerrado con 8.176 nuevos diagnósticos de cáncer en la Región. ¿Cuáles son las cifras de Murcia?

En la Región se diagnostican cada día 22 casos, lo que ha hecho que se superaran los 8.000 en 2024. El colorrectal es el primero en incidencia y lo sufrirán uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres. Sin embargo, en hombres el más predominante es el de colon, seguido de próstara y pulmón, mientras que en mujeres son el de mama y el de colon.

Colorrectal, mama, próstata, pulmón... ¿en cuál se ha avanzado más y en cuál hay que pisar el acelerador?

Me preocupa mucho el cribado de cáncer de colon. El programa no termina de implantarse en la Región de Murcia y lo cierto es que uno de los cribados más sencillos: te mandan la carta a casa, recoges el kit en la farmacia, tomas tú mismo la muestra y la depositas en un buzón del centro de salud. El cribado de cáncer de colon te salva la vida, es fácil, cómodo y gratis, y no podemos olvidar que es el cáncer más frecuente, por lo que es necesario impulsarlo y que llegue a la población, que se acaben los prejuicios y que los ciudadanos se impliquen. El de próstata también es frecuente y nos gustaría mejorar su diagnóstico, así como el cribado de pulmón.